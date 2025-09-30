Cinc consells per dormir millor: aconsegueix un descans real

Dormir bé a la nit és un repte que no és tan fàcil com creiem. Aconseguir una rutina de son reparador que ens permeti llevar-nos descansats i preparats per funcionar durant la resta del dia no és tan senzill com pareix. De fet, depèn de molts factors el fet de tenir un son reparador i no sempre els tenim en compte, ja que no tots són factors associats a les hores que dormim, sinó també de l'alimentació que tenim, l'exercici que fem o les rutines i hàbits nocturns que normalitzem abans d'anar al llit.
Consells per tenir un son saludable
Per aconseguir un bon descans durant la nit, s'ha d'acostumar el cos a aquest moment de descans. Per aquest motiu és imprescindible mantenir uns horaris regulars a l'hora d'anar a dormir i de llevar-se. D'aquesta manera, el cos interioritzarà allò que anomenem "rellotge biològic" i automàticament es preparà biològicament per descansar les hores que necessita.
També és important l'espai en què s'adorm per acostumar la ment a què estar al llit es relaciona amb descans, per tant, estigueu al llit el temps dedicat a dormir únicament, mantingueu unes condicions ambientals adequades a l'habitació i eviteu fer-hi activitats com llegir, parlar per telèfon o veure la televisió. A més, és important que descanseu en un matalàs i amb uns coixins còmodes.
Sobre els hàbits nocturns, es poden establir alguns que siguin relaxants abans d'anar al llit, com llegir o escoltar música suau, però sobretot, eviteu l'ús de dispositius electrònics que desperten el cervell i l'activen, fent que costi molt més agafar el son.
L'activitat física diària també us ajudarà a descansar millor, així com la limitació de les migdiades, especialment durant èpoques d'insomni o amb dificultats per dormir. També, i respecte de l'alimentació, cal evitar els menjars abundants o pesats a última hora del dia.