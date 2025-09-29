El restaurant amb el millor esmorzar de forquilla de Catalunya del 2025

La tradició gastronòmica catalana destaca per la riquesa i per involucrar, a més de menjar, rituals i litúrgies úniques. Un bon exemple d'això són els esmorzars de forquilla, un pilar de la lluita contra la cultura del brunch que guanya nous adeptes any rere any tot i tenir l'origen en la forta tradició agrícola del país de fa segles.
Mentre Barcelona i la resta de grans ciutats catalanes s'omplen de locals enfocats al turisme que ofereixen ous a la benedictina, mongetes amb salsa de tomàquet i cafès amb nata i caramel, els restaurants i masies que fan esmorzars de forquilla han aconseguit interpel·lar la societat catalana i els nouvinguts i turistes més interessats en la cultura autòctona.
Per això, el país ha esperat expectant el veredicte del jurat de la Lliga del Porc i la Forquilla 2025 al nou saló gastronòmic Fira MOS de Lleida que, aquest diumenge, ha reconegut el millor esmorzar de forquilla de Catalunya. El guanyador ha estat el restaurant barceloní L'Andreuenc, gràcies a la proposta de botifarra de perol casolana, mongetes del ganxet i sípia bruta.
L'Andreuenc s'ha imposat als altres 11 finalistes i ha convençut els professionals del jurat gràcies a un plat variat, amb productes de la terra i fet íntegrament a la casa. Situat al número 87 del carrer de Neopàtria, al barri de Sant Andreu de Palomar, ofereix un esmorzar de forquilla complet amb un preu que ronda els 20 euros.
L'app per trobar els millors restaurants d'esmorzar de forquilla
Per als amants de l'esmorzar de forquilla, hi ha una aplicació mòbil que indica els millors restaurants de cada zona de Catalunya. Es tracta d'EsmorzarApp, nascuda el 2024 amb el propòsit d'agrupar i fer créixer els amants d'aquesta pràctica culinària. Es tracta de l'evolució del portal web Esmorzarsdeforquilla.net, impulsada pel periodista Albert Molins, que s'ha convertit en la referència del sector.
La ciutat de Catalunya on es menja millor
Al seu torn, el diari britànic The Sun diu haver trobat la resposta definitiva a una qüestió que els catalans fa anys que es pregunten. "A quina ciutat de Catalunya es menja millor?". En un país amb una gastronomia tan rica, es fa difícil decantar-se per una regió, però els experts del rotatiu han arribat a una conclusió.
La capital gastronòmica de Catalunya és Girona, afirmen. El periodista Marcos Leach destaca la quantitat de restaurants de primer nivell que s'hi poden trobar i, en especial, parla d'El Celler de Can Roca, amb tres estrelles Michelin. De fet, a la ciutat també hi ha el Bo.TiC, amb dues estrelles; i l'Aliança d'Anglès, Els Tinars i Massana, amb una. A més, n'hi ha fins a 30 que apareixen a la Guia Michelin.