La Catalunya rural, una alternativa cada vegada més popular per a escapades amb amics i família

Cada cop més catalans escullen la casa rural a Catalunya com a opció per desconnectar. Segons dades de la plataforma Somrurals especialitzada en allotjaments rurals, les comarques com la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès s’estan convertint en una de les destinacions preferides per a famílies i grups d’amics que volen natura, tranquil·litat i comoditat, lluny de les zones més massificades.
Aquestes escapades ofereixen més privacitat i espai que l’allotjament hoteler o d’apartaments costaners. Moltes d’aquestes viles rurals compten amb piscina privada, barbacoa, zona exterior i estan perfectament equipades per acollir grups grans. L’opció ideal per a famílies o colles d’amics que volen gaudir junts d’un entorn natural, en cases àmplies i ben condicionades.
El creixement del turisme rural a Catalunya en xifres
Segons dades de Somrurals de l’any 2024, l'ocupació mitjana durant els festius més destacats com Nadal, Cap d’Any i les setmanes centrals d’agost supera el 90%. En total, es van gestionar milers de reserves amb una demanda creixent per part de grups de més de 8 persones.
A la primavera, les cases amb piscina són les més sol·licitades, assolint també ocupacions superiors al 90%. A la tardor, les zones boscoses com la Garrotxa i el Ripollès viuen una autèntica temporada alta gràcies al turisme de natura i l’interès pels colors de la fageda, amb ocupacions que superen el 80% en allotjaments grans.
El perfil majoritari és el de grups d’amics o famílies que reserven allotjaments complets per passar caps de setmana o ponts. Les reserves de famílies unifamiliars, en canvi, es concentren sobretot a l’estiu i en períodes vacacionals llargs.
Les comarques de l’interior, autèntiques tot l’any
Les comarques d’interior no només són ideals per la seva ubicació natural i tranquil·la, sinó que concentren bona part de les masies històriques i la tradició pagesa de Catalunya. A més, ofereixen atractius durant tot l’any.
- La Garrotxa, amb els seus volcans i pobles com Santa Pau, és perfecta per rutes de senderisme o una escapada gastronòmica.
- El Ripollès combina natura i història, amb pobles com Camprodon o Ribes de Freser, envoltats de muntanyes i boscos ideals per fer excursions o buscar bolets.
- El Berguedà, cada cop més valorat, ofereix rutes de muntanya, miradors espectaculars i un bon equilibri entre activitat i calma.
- El Solsonès, anomenat per molts la “Suïssa catalana”, és una comarca menys coneguda però amb un gran encant: paisatges verges, poca densitat turística i masies amb molt d’encant.
Reserva immediata: el turisme rural es professionalitza
Una de les grans millores en l’experiència de viatge rural és la reserva immediata. Plataformes com Somrurals permeten trobar i reservar al moment cases rurals amb calendari actualitzat i confirmació instantània, sense intermediaris ni temps d’espera.
Aquest sistema s’ha fet possible gràcies a una creixent professionalització del sector, amb calendari sincronitzat, eines digitals i allotjaments que faciliten tant la gestió com l’experiència del client.
Catalunya rural, la millor aposta per desconnectar
El turisme rural ja no és una opció minoritària. És una alternativa consolidada per escapar-se a la natura amb totes les comoditats, en cases completes, equipades i preparades per acollir grups, amb reserva immediata i entorns únics per descobrir.
