03 de octubre de 2025

Exercici

Tres exercicis senzills per alleugerir el dolor cervical recomanats per fisioterapeutes

Les posicions incorrectes, com estar moltes hores davant de l'ordinador, poden provocar dolors intensos de coll

  • El dolor de cervicals és molt incòmode i pot ser causat per postures incorrectes -

Publicat el 03 d’octubre de 2025 a les 18:02
Actualitzat el 03 d’octubre de 2025 a les 18:07

Les jornades laborals que impliquen l'ús d'ordinadors, moviments arriscats o tensions a la zona de les cervicals acaben desgastant aquesta zona i provocant una molèstia habitual que afecta una gran part de la població. Moltes hores davant de pantalles produeixen dolors cervicals que són molt incòmodes i poden provocar situacions d'immobilitat i rigidesa persistents si no es tracten.

Per això, els especialistes en rehabilitació i fisioterapeutes recomanen un parell d'exercicis per alleugerir aquest dolor que es poden fer en qualsevol moment i no necessiten res més que cinc o deu minuts del teu temps. 

Flexions de braços

Asseguts còmodament i amb l'esquena recolzada, podem utilitzar objectes quotidians com ampolles d’aigua per fer exercicis de tonificació. Amb els braços a prop del cos, dobleguem un colze per acostar el pes a l'espatlla i tornem a la posició inicial abans de repetir amb l’altre braç. 

Rotacions d’espatlles

Aquest exercici és ideal per descarregar tensió acumulada. Consisteix a moure les espatlles dibuixant cercles amples, primer cap endavant i després cap enrere. És fonamental mantenir el coll allargat, com si volguérem tocar el sostre amb el cap, i deixar caure les espatlles per evitar rigideses.

Moviments suaus

Per millorar la flexibilitat es pot fer aquest senzill exercici d'inclinació lateral del cap, com si intentàrem apropar una orella a l’espatlla, alternant els dos costats. També podem girar el cap horitzontalment per mirar cap a un costat i després cap a l’altre, sempre de manera suau. Una altra opció és abaixar la barbeta cap al pit i tornar a la posició inicial, amb moviments lents per evitar marejos. 

