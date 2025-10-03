Tres exercicis senzills per alleugerir el dolor cervical recomanats per fisioterapeutes

Les jornades laborals que impliquen l'ús d'ordinadors, moviments arriscats o tensions a la zona de les cervicals acaben desgastant aquesta zona i provocant una molèstia habitual que afecta una gran part de la població. Moltes hores davant de pantalles produeixen dolors cervicals que són molt incòmodes i poden provocar situacions d'immobilitat i rigidesa persistents si no es tracten.
Per això, els especialistes en rehabilitació i fisioterapeutes recomanen un parell d'exercicis per alleugerir aquest dolor que es poden fer en qualsevol moment i no necessiten res més que cinc o deu minuts del teu temps.
Flexions de braços
Asseguts còmodament i amb l'esquena recolzada, podem utilitzar objectes quotidians com ampolles d’aigua per fer exercicis de tonificació. Amb els braços a prop del cos, dobleguem un colze per acostar el pes a l'espatlla i tornem a la posició inicial abans de repetir amb l’altre braç.
Rotacions d’espatlles
Aquest exercici és ideal per descarregar tensió acumulada. Consisteix a moure les espatlles dibuixant cercles amples, primer cap endavant i després cap enrere. És fonamental mantenir el coll allargat, com si volguérem tocar el sostre amb el cap, i deixar caure les espatlles per evitar rigideses.
Moviments suaus
Per millorar la flexibilitat es pot fer aquest senzill exercici d'inclinació lateral del cap, com si intentàrem apropar una orella a l’espatlla, alternant els dos costats. També podem girar el cap horitzontalment per mirar cap a un costat i després cap a l’altre, sempre de manera suau. Una altra opció és abaixar la barbeta cap al pit i tornar a la posició inicial, amb moviments lents per evitar marejos.