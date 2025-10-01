L'exercici que els experts de Harvard recomanen fer a partir dels 55 anys

Cada vegada hi ha més gent que trenca el mite de deixar de fer esport a partir dels 55 anys. Tot i fer-ho amb més cura, és recomanable seguir fent exercici, amb la pràctica que cadascú desitgi. Tot i això, diversos experts de Harvard en recomanen una per sobre de la resta pels seus beneficis.
Segons un estudi de Harvard encapçalat pel doctor Peter M. Wayne, l'exercici idoni són les arts marcials. Ara bé, no totes. És clar que exercicis amb tant d'impacte com poden ser el karate o el taekwondo no són recomanables, ara bé, d'altres més reposats com el taitxí, són els que aconsellen des de la universitat.
Wayne ha demostrat que el taixí millora "la complexitat fisiològica del cos". És a dir ajuda les persones majors de 55 anys a adaptar-se millors als canvis produïts per l'edat. A banda, aquesta mena d'activitats es fan en grup, la qual cosa també millora "les connexions socials". Per tant, és una eina per combatre la soledat.
Què és el taitxí?
El taitxí és una antiga pràctica xinesa que combina exercici físic suau, respiració conscient i concentració mental. Originàriament desenvolupat com a art marcial, avui dia s’utilitza sobretot com una forma d’activitat física enfocada al benestar i a l’equilibri entre cos i ment. Els seus moviments són lents, fluids i continus, cosa que afavoreix la flexibilitat, millora la postura i enforteix els músculs sense impactar en les articulacions.
A més dels beneficis físics, el taitxí també té un important component meditatiu. La pràctica regular ajuda a reduir l’estrès, millorar la concentració i fomentar la calma interior. Per això, cada vegada més persones l’incorporen a la seva rutina diària com a eina per mantenir un estil de vida saludable i equilibrat, especialment en entorns urbans on el ritme accelerat pot afectar el benestar emocional.
Carregat després d'entrenar?
Fer esport a partir de 55 anys també vol dir haver de recuperar de forma òptima el cos per no patir lesions. Un dels músculs més importants i que, per tant, cal destacar el seu estirament, són els quàdriceps, un dels músculs que més pateixen en rutes llargues o pujades. Per altra banda, els isquiotibials també acostumen a quedar tensos després de fer exercici.