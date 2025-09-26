Guia per començar a fer servir la bicicleta elèctrica: consells i beneficis

Passejant pels carrers de les ciutats i els pobles catalans cada vegada és més comú veure-hi bicicletes elèctriques. S'han obert pas com una gran opció de mobilitat: no contaminen, no fan dependre de cap transport públic i fan fer esport. Com es pot començar a utilitzar-les?
Els primers passos són ben senzills. De fet, una bicicleta elèctrica no té gaires diferències respecte d'una de norma. Simplement, el pedaleig és molt més senzill, perquè la força de les cames la fa el motor elèctric. Sí que cal fer el moviment de pedalar amb les cames.
Però tot i la reducció d'esforç, segons un estudi de la Universitat de Miami, la bicicleta elèctrica és tan bona per la salut com la muscular. Entre els seus beneficis, hi ha el reforç del sistema immunitari i la reducció del risc de patir malalties greus.
D'una banda, muntar regularment una bici elèctrica, pot disminuir en un 29% el risc d'un adult de contraure una infecció del tracte respiratori en comparació amb els adults que no fan cap activitat física. D'altra, tot i que és millor la bicicleta muscular, la quantitat d'esforç a la bicicleta elèctrica encara proporciona el nivell d'exercici d'intensitat moderada suficient per evitar o reduir el risc de malalties greus.
6 vies verdes per fer a Catalunya
Via Verda de la Terra Alta i Baix Ebre
Aquesta ruta s'estén des de la Terra Alta fins a la desembocadura de l'Ebre recorren antiga via fèrria de la Val de Zafán. Ofereix un paisatge impressionant, passant per túnels i ponts històrics que daten de l'antiga línia de ferrocarril. La seva baixa dificultat la fa ideal per a famílies i principiants.
- Per què fer-la: Paisatges espectaculars i història ferroviària.
- On és: Comença a Arnes, a la Terra Alta, i arriba fins a Tortosa.
- Consell: Porta llanterna per als túnels i gaudeix d'un bon dinar a Tortosa.
Via Verda del Carrilet I
Aquest recorregut de 57 km connecta Olot amb Girona i ofereix una experiència variada, amb paisatges volcànics i zones de bosc dens. És una de les vies més populars de Catalunya.
- Per què fer-la: diversitat de paisatges, des de volcans fins a boscos.
- On és: d'Olot a Girona.
- Consell: aprofita per visitar la zona volcànica de la Garrotxa i gaudir de la gastronomia local.
Via Verda del Carrilet II
La Ruta del Carrilet, amb un recorregut d'aproximadament 41,9 km i un pendent suau, destaca per seguir l'antic traçat del tren de via estreta Girona-Sant Feliu de Guíxols, travessant paisatges emblemàtics de les comarques del Gironès i el Baix Empordà fins a arribar al mar a la Costa Brava.
- Per què fer-la: ideal per gaudir d'un recorregut tranquil i pintoresc.
- On està: de Girona a Sant Feliu de Guíxols
- Consells: gaudeix de les antigues estacions restaurades per descansar i prendre alguna cosa durant el recorregut.
Via Verda del Llobregat
La ruta segueix el riu Llobregat des de Castellar de n'Hug fins a Manresa, oferint vistes al riu i als seus salts d'aigua, així com als paisatges de muntanya dels voltants.
- Per què fer-la: ideal per descobrir la natura a prop de Barcelona.
- On és: de Castellar de n'Hug a Manresa.
- Consell: visita les fonts del Llobregat al començament del recorregut.
Via Verda del Tren Petit
La Ruta del Tren Petit destaca per recórrer 6 km per l'antic traçat del tren que unia Palamós amb Girona, oferint un passeig per paisatges empordanesos envoltats pel massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur.
- Per què fer-la: descobrir els paisatges que va descriure Josep Pla, travessant la plana agrícola de l’Aubí i els entorns del massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur, amb accés a les belles platges de Castell i la Fosca.
- On està: de Palamós a Palafrugell
- Consells: vistes espectaculars del massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur.
Via Verda del Ferro i del Carbó
Els visitants poden gaudir de vistes a la serra del Cadí i descobrir els tresors culturals de la zona, com el monestir de Ripoll i el pont medieval de Sant Joan de les Abadesses.
- Per què fer-la: recorregut agradable pel Ripollès, amb vistes a la serra del Cadí i el paisatge natural de la comarca.
- On està: de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses.
- Consells: aprofita per visitar el monestir de Ripoll i el pont medieval de Sant Joan de les Abadesses.
