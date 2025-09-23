Exercicis senzills per millorar l’equilibri i prevenir caigudes

La majoria de caigudes ocorren a la mateixa llar i provoquen problemes de salut com trencament del maluc, mal d'esquena o inclús esquinços als peus o a les mans. Tot i que les caigudes depenen de la sort, hi ha exercicis que poden enfortir l'equilibri i la musculatura per evitar mals majors a partir de determinada edat, sobretot per a la gent gran.
Són exercicis senzills que ajuden a mantenir una bona forma física i afavoreixen un envelliment sa i segur. Però recorda que per realitzar-los és important que sigui en un entorn segur, sense obstacles i, si cal, comptar amb una persona de suport.
Aixecar les cames alternativament
Aquest tipus d'exercici és ideal per entrenar l'equilibri i evitar caigudes. Només s'ha d'aixecar alternativament una cama mentre es manté l'altra recolzada a terra. S'ha d'intentar fer sense un element de suport, atès que l'objectiu és aconseguir sostenir-nos en equilibri sobre una cama. S'ha de mantenir la cama elevada durant 10 segons i fer les repeticions que consideres.
Seure i aixecar-se
Aquests és un exercici que sembla senzill, però és complicat per a qui pateix dificultats de mobilitat. Consisteix a seure i aixecar-se d'una cadira, tractant de recolzar els braços el menys possible per entrenar l'equilibri del cos.
Elevació de talons
L'elevació de talons també ajuda a enfortir i practicar l'equilibri. Només has d'estar dempeus i amb els peus junts, aixecar tots dos talons del terra, mantenir-se uns cinc segons i baixar suaument. Per un major desafiament, es pot realitzar l’exercici amb els ulls tancats. Repetir 10-15 vegades.
Passa lateral
Aquest últim exercici implica una mica més de moviment corporal. Consisteix a fer passos laterals, recolzant-se en una taula o paret si és necessari per mantenir l'equilibri. Ens col·loquen davant de la paret i fem passes laterals, aproximadament 10-15 passos, i repetim 8-10 vegades.