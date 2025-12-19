​Què cal fer si et trobes un dècim de la loteria de Nadal?

El pròxim diumenge 22 de desembre tindrà lloc el tradicional sorteig de Nadal. Milers de persones ja tenen el seu dècim a casa esperant que la sort els doni una alegria. Es pot donar el cas, però, que, per alguns, la sort ja hagi aparegut abans d'hora i s'hagin trobat un dècim pel carrer. Què cal fer si ens passa això? Hem de tornar el número? Ens el podem quedar? El que en un primer moment pot semblar un cop de bona sort, potser no ho és tant.
La llei que regula el sorteig de Nadal deixa clar que si hem trobat un dècim, l'hem de tornar. Això, però, no és tan senzill com sembla, ja que normalment els dècims no estan identificats amb les persones que l'han comprat. La millor solució, doncs, és portar-lo a una comissaria de policia o al jutjat de guàrdia més proper, entregar-lo i demanar un justificant de recepció.
Fer això és clau en el cas que el dècim sigui premiat, ja que si es cobra un número que no és nostre i que hem trobat pel carrer, estaríem cometent un delicte. S'han donat casos de persones que han cobrat un dècim trobat i han hagut de tornar els diners amb interessos i pagant les costes judicials.
Els actes de bona fe, però, sempre tenen recompensa, i per això, si la persona que ha trobat un dècim premiat el torna, té el dret de reclamar un 10% del premi, una quantitat que pot proporcionar el propietari del dècim o les autoritats que corresponguin.
Recomanacions per demostrar que un dècim és nostre
Per evitar qualsevol ensurt, es recomana identificar els nostres dècims d'alguna manera. Podem apuntar el nostre número de DNI darrere el dècim de tal manera que serà més fàcil que ens identifiquin si el perdem.
També podem fer-ne una fotocòpia, fer-nos una foto amb ell o escriure el nostre nom o firma a la part posterior. Les administracions de loteria registren el moment de la compra (l'hora i la data) de cada número, un fet que també ajuda a identificar, si fes falta, el comprador.