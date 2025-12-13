El llistat de persones que tenen prohibit comprar dècims de la Loteria de Nadal

S'apropa la Loteria de Nadal i tothom s'afanya a comprar dècims. Sigui de forma presencial, o en línia -on, per cert, hi ha alertes de frau - hi ha un seguit de persones que tenen prohibit comprar loteria. Repassem qui no pot fer-ho i quins són els motius.
El primer cas és obvi: els menors de divuit anys. La llei prohibeix als menors participar en qualsevol joc d'atzar i la Loteria és un d'ells. De fet, hi ha controls en els punts de venda presencials i en línia per evitar la venda a menors.
El segon cas són les persones amb prohibició judicial de participar en els jocs d'atzar. Inclou els qui, per resolució judicial, tinguin restringida la capacitat de gestionar béns o participar en activitats de joc. Un cas similar i que tampoc està autoritzat a participar són les persones inscrites al Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc (RGIAJ). Això són ciutadans que sol·liciten voluntàriament ser exclosos del joc –per exemple, per problemes de ludopatia– o que hi han estat inscrits per decisió judicial o administrativa.
Els darrers casos fan referència a persones que participin en l'organització, la gestió o l'explotació del joc. A la pràctica, això afecta empleats directament vinculats a la gestió del joc, personal que intervé en la producció o organització i els qui tinguin accés a informació privilegiada o intervinguin en l'operació del sorteig. En el mateix sentit, el president, els consellers i directius dels organismes encarregats de supervisar el joc tampoc no hi poden participar, així com els seus cònjuges o convivents, per evitar conflictes d'interès.
Els riscos de comprar
Si les persones mencionades evadeixen la prohibició i compren un dècim, poden tenir diverses sancions. En els sorteigs gestionats per Loteries i Apostes de l'Estat, la identitat dels guanyadors s'ha de verificar sempre que els premis igualin o superin a 2.000 euros; en aquest procés, l'organisme està legalment obligat a impedir el pagament quan la persona pertany a un col·lectiu amb participació prohibida.
D'altra banda, tant els operadors com les persones físiques o jurídiques que permetin la participació de menors o persones amb accés prohibit poden incórrer en infraccions. Això inclou els punts de venda, que poden ser sancionats si no compleixen les seves obligacions de verificació i control previstes a la normativa.