L'exercici que t'ajudarà a corregir la gepa i pots fer a casa

Treballar davant d'un ordinador o passar moltes hores assegut sol significar una cosa: mal d'esquena i gepa assegurades. La majoria de persones no estan acostumades a tenir una bona postura durant tot el temps que passin asseguts i, naturalment, l'esquena i la tensió que generen els moviments dels braços quan treballem o estudien tendeixen a encorbar el nostre cos.
La coneguda gepa o corba dorsal és un problema cada vegada més comú en persones de totes les edats. Si no es corregeix, pot derivar en una hipercifosi dorsal, és a dir, una inclinació superior als 40 graus que pot provocar dolor muscular o rigidesa. Els mals hàbits de postura i el sedentarisme són factors que sí que podem corregir.
L'exercici ideal per evitar-ho
En els casos lleus de gepa i mal d'esquena aquest exercici és molt útil per corregir a poc a poc la postura encorbada de la part superior de l'esquena. Aquest exercici es pot fer a casa amb l’ajuda d’un simple marc de porta i que, practicat diàriament, pot reduir la tensió i millorar la postura com mostra Pablo Iglesias, entrenador i creador de contingut sobre exercici a xarxes socials.
Primer t'has de col·locar dret davant del marc, amb els peus lleugerament separats i les espatlles relaxades. Després, cal recolzar els palmells de les mans a cada costat del marc, a l’altura de les espatlles, avançar un peu i inclinar el tronc lentament cap endavant, mantenint la posició durant un minut.
Aquesta postura ajuda a estirar els músculs pectorals i a obrir el pit, compensant la corba que es forma a l’esquena superior per estar asseguts molt temps. Açò pot ajudar en un moment puntual, però s'ha de tenir en compte que la clau per evitar la gepa és, sobretot, cuidar la postura i reduir el temps davant de pantalles.