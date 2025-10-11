Exercicis per alleugerir el símptoma de les cames cansades

Sentir les cames cansades és un malestar més habitual del que sovint es pensa. S'acostuma a associar a l'edat, però no és així de manera estricta, ja que els factors que provoquen la fatiga, la pesadesa o fins i tot la inflor poden ser diversos. De la mateixa manera, que hi ha diferents alternatives per posar-hi remei o rebaixar el dolor.
Sentir les cames cansades pot arribar a ser molt molest i generar dolor i incapacitat d'estar moltes hores assegut o dret, fet que comporta estar en una situació complicada perquè el moviment molesta, i estar-se quiet ho empitjora. Els motius d'aquesta fatiga poden ser diversos, n'hi ha de més greus que altres.
Quin és el motiu de la fatiga?
Per una banda, pot tractar-se d'un problema de circulació sanguínia. L'acumulació de sang a les venes de les cames és un dels principals símptomes de les cames cansades. Aquest símptoma s'acostuma a conèixer com a "problema de circulació" i provoca malestar, inflo general de les cames i dolor si es prem alguna part de la cama. Per minvar el dolor s'ha de moure les cames, ja que si s'està molta estona assegut o dret el dolor va a més.
Un altre factor de major gravetat és patir de lipedema, ja que és una condició crònica que afecta quan s'acumula molt greix en una zona concreta. Els símptomes són dolor, inflamació i cansament, i pot arribar a malmetre els genolls o turmells.
Depenent de l'època de l'any es pot sentir més malestar i el motiu és la temperatura perquè la calor dilata els vasos sanguinis i dificulta el retorn venós. Per buscar una major circulació de la sang és molt important hidratar-se i mantenir una vida activa i intentar fer treballar els músculs de les cames amb exercicis de força.
Exercicis per alleugerir el dolor
Per combatre els dolors de cames hi ha diversos moviments i estiraments que milloren la circulació i consegüentment la sensació de pesadesa. La mobilitat és clau i sovint on s'acumula part de la inflor és als turmells. Per alleugerir la inflor recomana seure amb les cames una mica elevades i fer deu rotacions dels turmells cap a una banda i després cap a l'altre.
Un altre exercici és estirar-se boca dalt i fer elevacions de les cames de manera suau, però repetitiva. En el cas de tenir dificultats per fer-ho, es pot demanar ajuda algú de l'entorn perquè suporti part del pes de les cames i acompanyi els moviments.
Pedaleig a l'aire
Així mateix, si es té una cadira també es pot fer el pedaleig a l'aire. Aquest exercici consisteix a seure a una cadira i mantenir les cames una mica elevades i repetir moviments com si s'anés amb bici. Aquest exercici és ideal perquè fa que hi hagi mobilitat mentre que simultàniament es fa un exercici de força per mantenir les cames en la posició de pedalejar.
Per altra banda, l'estirament dels panxells -la part de darrere de la cama- pot alleugerar notablement. Per fer-ho només cal posar-se dret davant de la paret, posar les mans a la paret i fer una passa enrere amb una cama, mantenint les dues plantes dels peus totalment recolzades. En tirar el cos endavant cap a la paret es nota com el panxell estira.
Consells pel dia a dia
Altres consells molt útils són beure molta aigua, perquè fa que no hi hagi tanta retenció de líquids, evitar tenir un estil de vida sedentari, dormir amb les cames elevades i massejar les cames amb moviments ascendents.