Els tres errors que has d'evitar si estàs començant a fer esport

Setembre és el mes per excel·lència per començar a fer esport. Amb el nou curs s'aprofita per començar noves rutines, però sempre és difícil mantenir-ho en el temps. Octubre és el mes en què es comença a veure qui aconsegueix mantenir l'impuls inicial i qui es fa enrere. Un entrenador personal repassa els tres errors més comuns de qui comença a fer esport.
Frank Asperó, entrenador personal, dona una dada impactant. El 80% de les persones que comença a fer esport el mes de setembre ho deixa al cap d'un parell o tres de setmanes. Per posar-hi remei hi ha tres pràctiques a evitar. La primera és entrenar massa, cinc o sis cops per setmana. L'entrenador personal comenta que és una pràctica habitual de qui comença, però que genera saturació ràpidament i fa abandonar.
El segon error habitual és una restricció excessiva de la nutrició. Asperó apunta que les dietes molt estrictes des d'un principi no són profitoses a llarg termini. "Comencen a menjar pastanaga, tomàquet, crema de carabassó i poca cosa més, al cap de pocs dies comença a entrar molta ansietat i fartanera rere fartanera".
La tercera falla és la falta d'organització. Asperó posa un exemple. "Un dia surten a córrer, l'altre fan peses i l'altre fan un vídeo de pilates que han agafat a Youtube. No hi ha cap mena de progressió entre una cosa i l'altra". Proposa una alternativa, pensar els entrenaments amb antelació i deixar-se assessorar.
Exercici recomanat
Fer esport, també és habitual entre els majors de 55 anys. Per ells, un estudi de Harvard recomana un exercici en particular, el taixí. El doctor Peter M. Wayne ha demostrat que el taixí millora "la complexitat fisiològica del cos". És a dir ajuda les persones majors de 55 anys a adaptar-se millors als canvis produïts per l'edat. A banda, aquesta mena d'activitats es fan en grup, la qual cosa també millora "les connexions socials". Per tant, és una eina per combatre la soledat.
El taitxí és una antiga pràctica xinesa que combina exercici físic suau, respiració conscient i concentració mental. Originàriament desenvolupat com a art marcial, avui dia s’utilitza sobretot com una forma d’activitat física enfocada al benestar i a l’equilibri entre cos i ment. Els seus moviments són lents, fluids i continus, cosa que afavoreix la flexibilitat, millora la postura i enforteix els músculs sense impactar en les articulacions.