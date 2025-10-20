Passes moltes hores a la cadira? Hàbits saludables per evitar el sedentarisme

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana, com a mínim, caminar 30 minuts al dia. Pot semblar poc, però moltes persones no ho aconsegueixen. Per què? Doncs perquè cada vegada tenim feines on ens passem bona part -o tota- la jornada assegudes. I és que l'última enquesta de la salut que ha fet pública la Fundació Espanyola del Cor, alerta que el 22,4% de les dones són sedentàries mentre que en els homes la taxa és del 16,2%.
D'altra banda, un estudi publicat al British Journal of Sports Medicine, que es basa en dades de salut i d'activitat de gairebé 12.000 persones de 50 anys o més, va enllaçar les dades dels participants amb informació del registre de defuncions durant un període mitjà de cinc anys. Els resultats van mostrar que les persones que passaven més de 12 hores al dia assegudes tenien un 38% més de probabilitats de morir durant el període d'estudi en comparació amb les persones que estaven assegudes només vuit hores al dia.
Tanmateix, aquest augment del risc de mort només es va observar en les persones que realitzaven menys de 22 minuts d'activitat física moderada a vigorosa cada dia. Això vol dir que aquells que complien amb aquests mínims d'exercici diari van poder contrarestar els efectes negatius d'estar asseguts durant llargs períodes.
El guerrer del cap de setmana
Per això, un nou estudi de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Mèdiques i la Facultat de Medicina de la Universitat de Pequín publicat a la revista Obesity ha analitzat la manera més eficient d'exercitar-se. El resultat de la investigació ha estat que condensar l'exercici en un o dos dies a la setmana permet perdre pes d'una manera similar a la pràctica regular, sempre que s'arribi al nivell recomanat.
L'estudi de l'associació entre els patrons d'activitat física i la massa de teixit gras ha permès concloure que un patró eficaç és el del "guerrer del cap de setmana". Així, fer escalada, sortir en bicicleta, córrer o fer senderisme intens dissabte i diumenge pot ser suficient per complir els paràmetres d'un estil de vida saludable.
Per tal de comprovar-ho, els investigadors han treballat amb dades de 9.600 participants en l'Enquesta Nacional d'Examen de Salut i Nutrició xinesa des del 2011 fins al 2018. Les 772 persones que es definien com a "guerrers del cap de setmana" van mostrar nivells de greix similars al dels "actius regulars". "Qualsevol activitat és millor que cap", sentencia l'estudi.
Un canvi d'una hora ja marca la diferència
Un estudi de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) ha revelat que canviar una hora a la setmana d'estar assegut per una hora d'activitat física disminueix el risc de mortalitat en adults per totes les causes fins a un 3,3%. Això, si l'exercici és d'intensitat moderada o alta, mentre que si l'activitat és de baixa intensitat, la reducció és d'un 1,6%.