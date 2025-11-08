Quina és la millor hora per prendre cafè? Això li passa al teu cor i cervell

El cafè s’ha convertit en molt més que una simple beguda: per molta gent és un ritual, una pausa i una font d’energia indispensable -de vegades massa-. Segons dades d'un informe elaborat per l’Associació Espanyola del Cafè, cada ciutadà consumeix una mitjana de 4,22 quilos de cafè l’any, és a dir, unes 562 tasses anuals. El seu aroma i sabor inconfusible formen part del dia a dia, però darrere d’aquest plaer hi ha també una llarga llista de beneficis i algun risc que la ciència corrobora.
Segons explica Teresa Cercós, dietista i nutricionista, a CuídatePlus, el cafè és "la substància psicoactiva més consumida al món" i compta amb "múltiples propietats beneficioses". Entre les més destacades, la seva capacitat per estimular el sistema nerviós, reduint la sensació de cansament, millorant l’estat d’alerta i afavorint la concentració. A més, la cafeïna actua com a ajuda ergogènica, la qual cosa pot millorar el rendiment físic i mental en moments d’alta demanda cognitiva o esportiva.
Però els seus efectes van més enllà de la ment o la pràctica d'esports. Diversos estudis han associat el cafè amb un menor risc de patir malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson, així com amb una major protecció cardiovascular gràcies al seu alt contingut en antioxidants, que combaten l’estrès oxidatiu i el deteriorament cel·lular.
Quina és la millor hora per prendre el cafè?
Ara bé, els especialistes insisteixen que tot depèn de la dosi i del moment del dia. En aquest sentit, el cardiòleg Aurelio Rojas Sánchez, conegut pel seu compte de TikTok (@doctorrojass), explica que prendre cafè al matí pot allargar la vida i reduir fins a un 31% el risc de morir per un infart de miocardi.
La raó? Prendre cafè a primera hora del dia és més compatible amb els ritmes circadiaris del cos i amb la producció natural de cortisol, l’hormona que ens ajuda a mantenir-nos desperts. Segons Cercós, "el millor moment per prendre cafè és entre les 9 i les 11 del matí, aproximadament una hora després de despertar-se, quan els nivells de cortisol comencen a disminuir".
Alerta si no es pren quan toca
En canvi, fer-ho més tard pot alterar els nivells de melatonina i dificultar el descans nocturn. "El recomanable és evitar-lo almenys sis hores abans d’anar a dormir", afegeix l’experta. Això vol dir que si una persona se’n va al llit a les 22 h, el darrer cafè hauria de ser abans de les 16 h. Per altra banda, la quantitat és molt rellevant, els especialistes coincideixen que fins a tres o quatre tasses al dia és la xifra correcta per aprofitar els beneficis sense riscos. Tot i això, en cas de no necessitar-lo com a font d'energia, i es prefereix pel seu gust, es pot optar per prendre cafè descafeïnat, el qual dona el mateix plaer, però sense la necessitat d'activar el cos i la ment més del necessari.