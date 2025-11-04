Jorge Ángel, infermer: «Sobrepassar aquesta quantitat de cafè al dia no és bo per l'organisme»

El cafè és una de les begudes més consumides al món, i el seu impacte sobre la salut pot variar segons l’edat, la quantitat consumida i les característiques individuals de cada persona. Ara bé, l'infermer Jorge Ángel, amb sis milions de seguidors a TikTok, explica quina és la quantitat màxima que es recomana beure cada dia.
Jorge Ángel explica que la cafeïna és una substància psicoactiva que pertany al grup de les xantines i estimula el sistema nerviós central. Així doncs, el seu consum elevat pot produir ansietat, tremolors, taquicàrdies o insomni.
Anant al detall, una tassa de cafè -sempre tenint en compte que pot variar en funció del format i el fabricant- conté aproximadament entre 80 i 100 mil·ligrams de cafeïna i la màxima dosi diària de cafeïna recomanada pels adults és de 300 mil·ligrams de cafeïna al dia. Així doncs, és tan senzill com fer números, i el nombre adient són tres tasses de cafè al dia. Segons l'infermer, una quantitat superior als 300 grams o a les tres tasses "no és pas bona per l'organisme".
Alternatives al cafè
El te verd és una opció excel·lent per aquells que busquen reduir el consum de cafeïna sense renunciar completament al seu efecte estimulant. Conté menys cafeïna que el cafè, però té l-teanina, un aminoàcid que promou la relaxació i la concentració alhora. A més, és ric en antioxidants que ajuden a combatre els radicals lliures i a protegir les cèl·lules del cos.
Una altra opció són les infusions amb guaranà. La guaranà és una planta originària d’Amèrica del Sud que conté guaranina, un compost similar a la cafeïna però més suau. Les infusions que el contenen proporcionen un impuls d’energia progressiu i més durador que el cafè. A més, la guaranà és conegut per millorar la concentració i reduir la fatiga.
L'alternativa més natural és el suc de taronja. Prendre'l fresc al matí és una bona manera d’obtenir energia gràcies al seu contingut en vitamina C i fructosa, un sucre natural que proporciona energia ràpidament. La vitamina C ajuda a reforçar el sistema immunitari i a combatre la fatiga.
Finalment, i pels més innovadors, el matcha és una varietat de te verd que es presenta en forma de pols i que conté una quantitat més concentrada d’antioxidants. També conté cafeïna en dosis més petites i amb un efecte més suau i prolongat. A més, té un sabor únic i pot preparar-se amb aigua o llet per crear una beguda cremosa i reconfortant.