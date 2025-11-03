Ni cortines ni mampares: aquesta és la tendència en decoració que triomfa als banys

Els banys de casa són espais sovint tan petits que qualsevol detall de decoració pot canviar per complet l'aspecte que tenen. En el cas concret de les dutxes, els elements decoratius han de ser també funcionals, i evitar que l'aigua s'escampi. Així, si fa uns anys triomfaven les cortines, darrerament ho feien les mampares, i ara, hi ha una nova tendència que guanya terreny.
Es tracta dels planells fixos de vidre. Un element que permet prescindir de cortines i portes, aporta un aire modern i minimalista al bany, i a més a més, fa guanyar espai. Perquè en ser un planell transparent fa la sensació de tenir un bany més gran.
A banda, els experts en destaquen quatre punts positius. En primer lloc, un manteniment senzill, els planells no acumulen tanta brutícia o humitat com les cortines i són més senzilles de rentar. En segon lloc, la funcionalitat, perquè compleixen amb la funció de no deixar passar l'aigua.
En tercer lloc, la seguretat, el vidre utilitzat en aquestes mampares és molt resistent als impactes. I, en quart lloc, la possibilitat de personalitzar-ne el disseny. És a dir, hi ha opcions de vidres transparents, opacs o amb els marges de colors. Opcions de tota mena per adaptar el planell al gust de cadascú.
Dutxa italiana
Una alternativa a la dutxa tradicional que també guanya cada cop més pes és la dutxa italiana. Es tracta d'un concepte que triomfa entre interioristes i particulars que busquen modernitzar el bany. Amb un disseny arran de terra i sense barreres visuals, es vol guanyar amplitud mentre que també transmet un efecte de continuïtat que transforma la percepció de l'espai. Així doncs, s'elimina la mampara o les cortines, i es deixa un espai sense objectes, mentre que els peus toquen a terra com si fos qualsevol altra part de la llar.
Però més enllà de la part visual, el principal motiu de l'auge de les dutxes italianes és la resposta a les necessitats pràctiques i quotidianes. Aquesta proposta presenta una facilitat en el manteniment, mentre que també garanteix l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, de mica en mica sembla que desbanca el plat de dutxa tradicional.