Els consells d'una experta en hormones per la caiguda dels cabells: «Menja aliments rics en ferro, proteïna, zinc i biotina»

Amb l'arribada de la tardor la perduda i caiguda de cabells estacionals comença a notar-se quan ens pentinem o dutxem. Açò pot suposar un avís de la salut capil·lar que tenim i, per algunes persones independentment del gènere, pot suposar un greu problema, sobretot a partir dels 40 anys, quan les alteracions hormonals també afecten la quantitat i el volum dels cabells.
La farmacèutica i nutricionista Marta León dona en el seu perfil d'Instagram alguns consells per prevenir i reduir la caiguda dels cabells a base d'una bona i saludable alimentació, que considera clau en la regulació hormonal i en el bon manteniment de la salut dels cabells.
Els aliments essencials per aturar la caiguda dels cabells
A mesura que disminueixen els nivells d’estrògens i progesterona, el fol·licle pilós es debilita i els cabells tendeixen a créixer més fins, com explica l'experta en hormones al seu vídeo d'Instagram.
Per aquest motiu León recomana cuidar la salut hormonal i capil·lar incorporant aliments que ajudin a regular la manca de nutrients del nostre cos i enfortir els cabells. "Menja aliments rics en ferro, en proteïnes, en zinc i en biotina", explica.
Aquests són el peix, els ous o llavors de carabassa, que contenen aquests nutrients capaços de millorar i enfortir els nostres cabells. El ferro afavoreix l’oxigenació del cuir cabellut, mentre que la biotina intervé en la producció de queratina, la proteïna principal dels cabells.
A més, també recomana menjar aliments de color taronja, que contenen normalment vitamina A, essencial per mantenir saludables els teixits del cos i els fol·licles pilosos. Aquests poden ser la carabassa, la pastanaga, la bresquilla o el mango.