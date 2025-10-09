Amb quina freqüència s'han de netejar els cabells? Els experts ho expliquen

Sobre els cabells s'ha dit de tot, sigui per indicar cada quant s'han de netejar, tallar o saber quan creixen més segons el cicle lunar que sigui. Així mateix, també hi ha mites de tota mena, des que portar gorra fa caure els cabells fins que les canes no cauen mai.
En el que no hi ha cap dubte és que el debat existeix en una de les preguntes més freqüents: cada quants dies s'han de netejar els cabells? Mentre que hi ha gent que defensa netejar-se'ls cada, n'hi ha d'altres que ho fan cada dos o tres dies i defensen que aplicar xampú de manera diària pot castigar greument la salut capil·lar. Tot i això, val a dir que no hi ha cap regla establerta que funcioni per a tothom de la mateixa manera.
Diversos aspectes entren en joc
La clau és conèixer el tipus de cabells, l'estil de vida i tenir altres factors que poden semblar poc rellevants, però no ho són. Alguns d'aquests aspectes que poden marcar la diferència és si es fa molt exercici físic, si se sua, o si es viu en llocs on hi ha un alt grau de contaminació.
Expertes com la Noelia Jiménez, estilista consultada per mujer.es, puntualitza què és el que realment importa més enllà de la freqüència amb la qual es netegen els cabells: "Netejar els cabells amb freqüència no té per què malmetre'ls, sempre que es faci de forma adequada. La clau no és en quants cops els netegem, sinó en si es fa amb els productes correctes i evitant certs errors", explica l'estilista Jiménez.
Cabells greixosos necessiten una major freqüència de neteja
Per altra banda, el dermatòleg Àlex Docampo explica que depèn de quin tipus de cabells es tracta s'ha de tractar d'una manera o altra. "Es recomana que les persones amb cabells greixosos els netegin amb més freqüència", explica, ja que si no es fa net, part del greix quedarà al cuir cabellut i això generarà irritació, descamació o dermatitis seborreica.
Docampo té un compte a TikTok on divulga coneixements relacionats amb la dermatologia, i en el vídeo on explica la casuística que pot patir la gent amb cabells greixosos, diu que "el nombre de rentades de cabells a la setmana depèn del tipus de pell" i que "de manera general, es recomana netejar-lo 3, 4 o 5 cops per setmana".
Com aplicar correctament el xampú?
Així mateix, diversos experts assenyalen que cal tenir cura i no caure en errors a l'hora d'aplicar productes. Per exemple, quelcom clau és aplicar correctament el xampú als cabells. La manera correcta de fer-ho és aplicar el producte a la mà i afegir-hi algunes gotes d'aigua. Aleshores, cal fregar i, quan ja s'ha obtingut l'escuma, aplicar-ho als cabells. Abans, però, cal haver mullat bé la cabellera durant un minut.
Però això no és tot. No val amb fregar de qualsevol manera. És important fer un massatge suau amb la punta dels dits i arribar a l'extrem dels cabells amb petits tocs de pressió, sense fer cercles ni passar-se d'intensitat. D'aquesta manera, el cuir cabellut queda net i lliure d'irritacions, alhora que no es trenca ni s'arrenca cabells.