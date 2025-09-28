Molta gent prefereix dutxar-se a la nit per anar a dormir nets i tranquils, ja que la dutxa nocturna produeix aquest efecte relaxant en el cos. Hi ha un mite sobre anar a dormir amb els cabells molls després de la dutxa que ressona en el cap de tothom qui vol cuidar i seguir una bona rutina capil·lar amb els seus cabells: és bo o dolent per a les arrels dormir amb els cabells molls?
El dermatòleg Ramon Grimalt ho explica en el seu vídeo d'Instagram i respon a aquesta freqüent consulta que sempre li arriba per xarxes: "es poden podrir les arrels si dormim amb els cabells molls?"
Una qüestió molt personal
Segons explica el doctor Grimalt, la realitat és que "la nostra arrel no sap si ens hem eixugat o no els cabells o si els portem curts o llargs", per tant, és una qüestió més de comoditat personal.
L'únic inconvenient de dormir amb els cabells molls és que, l'endemà, et pots llevar amb una "cabellera desballestada pel contacte amb el coixí", com explica l'expert.
"En cap cas la calvície és causada per eixugar-se o no els cabells", destaca el doctor Grimalt. Ni tampoc es podreixen les arrels per l'aigua que hi tinguem, explica. Per tant, la pròxima vegada que vagis a dormir amb els cabells molls, ja no hauràs de preocupar-te perquè et pugui danyar els cabells.