Tens cabells blancs abans dels 30 anys?: aquest és el motiu segons una experta

Els cabells blancs són un tema preocupant per molta gent, sobretot quan apareixen en una etapa en què encara no ets tan major per a normalitzar-los, sinó que tens menys de 30 anys i ja has començat a veure cabells blancs al teu cap.
En general, no està ben vist i molta gent no sap per què li surten abans dels trenta. La seva arribada pot ser deguda per diversos motius, com explica la infermera dermoestètica Marta Díez a un vídeo de TikTok.
Les causes dels cabells blancs abans dels trenta
Al vídeo Díez explica els motius de l'aparició dels cabells blancs abans dels 30 anys: "No és sempre per genètica o estrès", explica l'experta en referència a algunes de les causes provades per estudis científics.
La sortida d'aquests fol·licles que han perdut el pigment de color, està molt relacionada a la dieta que mantens. De fet, i com explica Díez al vídeo, "estudis científics han demostrat que deficiències de vitamina B12 i vitamina D poden provocar cabells blancs prematurs".
La vitamina B12, per exemple, és "clau per a la melanina", que és el que li dona el pigment de color als cabells. "Quan hi ha un dèficit, el pèl pot perdre el color més ràpid", explica l'experta.
Quant a la vitamina D, subratlla que "també té un paper molt important en la salut del fol·licle pilós", ja que els estudis científics la relacionen els nivells baixos d'aquesta vitamina amb l'envelliment capil·lar.
Per tant, l'aparició prematura de cabells blancs es pot prevenir prenent hàbits com una dieta composta per aliments rics vitamines B12 i D, com les pastanagues, el bròcoli o la ceba.