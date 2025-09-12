El paper de la vitamina D a partir dels 45 anys

La coneguda com a “vitamina del sol” juga un paper fonamental en el nostre benestar, especialment en la salut òssia, muscular i en el bon funcionament del sistema immunitari. Malgrat la seva importància, una gran part de la població major de 45 anys presenta dèficit de vitamina D, un fet que pot contribuir al desenvolupament de diverses afeccions físiques i emocionals.
En adults, aquesta mancança pot derivar en osteomalàcia, una malaltia que provoca que els ossos siguin més tous, i, per tant, augmenti el risc de fractures. Però l’efecte d’aquest dèficit va més enllà dels ossos, també pot afeblir el sistema immunitari, provocar fatiga crònica, dolors musculars i, en casos més greus, contribuir a trastorns de l’estat d’ànim com la depressió.
Així doncs, a partir dels 45 anys, el paper de la vitamina D és crucial per a la salut òssia, l'absorció de calci i el benestar general, ja que la pell perd capacitat de sintetitzar-la i augmenta la necessitat d'ingesta. És important per mantenir la salut òssia, afavorir el benestar mental i ajudar el cos a absorbir el calci necessari, la qual cosa pot evitar fractures.
Posar-hi remei
Per combatre aquesta deficiència, hi ha tres vies principals: una exposició solar moderada, amb uns 10-15 minuts diaris a la cara, braços o cames és suficient, una dieta rica en aliments que continguin vitamina D, i, si cal, la presa de suplements sota control mèdic. Aquest darrer mètode és especialment indicat quan els nivells són molt baixos, però cal ajustar bé la dosi, ja que tant la manca com l’excés poden resultar perjudicials.
També influeix l’alimentació. La vitamina D es troba en pocs aliments, alguns d'ells són el peix blau -com el salmó, la tonyina, el verat-, el fetge, el rovell d’ou i en alguns productes enriquits com la llet, cereals i sucs. Això vol dir que les persones amb dietes veganes o intolerància a la lactosa poden presentar més risc de dèficit.
A més, certes malalties com la celiaquia, la malaltia de Crohn o trastorns renals i hepàtics poden dificultar l’absorció o el metabolisme d’aquesta vitamina. També un agent que pot patir per la falta de Vitamina D és la gent gran, ja que la seva pell genera menys vitamina D i els ronyons perden eficàcia en activar-la.