Caminades diàries: distància i ritme recomanats

Caminar és una de les formes de fer exercici més senzilles a la vegada que productives. Proporciona beneficis per al sistema cardiovascular i respiratori i millora la circulació sanguínia. Tot i que cadascú té el seu ritme i no hi ha una veritat universal, els experts coincideixen a recomanar una distància i un ritme diaris.
Els especialistes recomanen caminar almenys 1 quilòmetre diari, la qual cosa equival aproximadament a 20 minuts d’activitat física. Aquest objectiu resulta assequible per a la majoria de les persones i pot integrar-se fàcilment a la rutina diària, fins i tot amb agendes molt ocupades.
Tot i que sortir a fer caminades llargues és una opció ideal, caminar vint minuts és un exercici adaptable a la rutina. Per això, els experts recomanen fer petits canvis en el nostre dia a dia que afavoreixin fer exercici: per exemple, anar caminant a la feina.
D'altra banda, una manera fàcil de mesurar la teva velocitat és en funció dels minuts que trigues a caminar 1,6 quilòmetres. S'ha demostrat que caminar a un ritme d'entre 4,8 i 6,4 quilòmetres per hora és beneficiós per cremar calories i estimular la pèrdua de pes. Tot i que això pot variar segons la capacitat individual, és un bon punt de partida.
Els beneficis de caminar
El cardiòleg Aurelio Rojas ha compartit al seu perfil d'Instagram una publicació en què parla de tots els beneficis que té caminar per al nostre cos. "Té un impacte enorme, no només en la salut física, sinó també en la salut mental", afirma. I és que es tracta d'una pràctica que permet cremar calories i reduir greix corporal sense haver-se de sotmetre a grans rutines de gimnàs, assegura l'expert.
Així, la publicació inclou cinc raons per les quals caminar pot canviar la vida d'una persona.
- Augmenta els nivells de serotonina, noradrenalina i dopamina, que regulen els pensaments i les emocions.
- Allibera endorfines, que bloquegen el dolor i et fan sentir bé.
- Promou la neuroplasticitat.
- Millora l'oxigen al cervell i, per tant, la memòria i l'autocontrol.
- Ajuda a reduir l'estrès i augmentar l'energia.