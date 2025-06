La importància i beneficis de caminar: «Té un impacte enorme»

Les feines d'avui dia, sovint més sedentàries davant la pantalla d'un ordinador, han rebaixat la quantitat mitjana de passes al dia que fan els ciutadans. Mentre els nostres avantpassats caçadors i recol·lectors arribaven a fer-ne entre 16.000 i 17.000, ara la mitjana és d'entre 3.000 i 4.000. Una xifra que està molt lluny de l'objectiu de les 10.000 diàries que recomanen els experts.

Tenim clar que seguir una bona dieta no és suficient per aconseguir un bon estat de salut. Els experts repeteixen constantment que els esforços en dieta han d'anar acompanyats d'activitat física per aconseguir els resultats desitjats, sigui perdre pes o, simplement, cuidar-se.

És per això que el cardiòleg Aurelio Rojas ha compartit al seu perfil d'Instagram una publicació en què parla de tots els beneficis que té caminar per al nostre cos. "Té un impacte enorme, no només en la salut física, sinó també en la salut mental", afirma. I és que es tracta d'una pràctica que permet cremar calories i reduir greix corporal sense haver-se de sotmetre a grans rutines de gimnàs, assegura l'expert.

Així, la publicació inclou cinc raons per les quals caminar pot canviar la vida d'una persona.

Augmenta els nivells de serotonina, noradrenalina i dopamina, que regulen els pensaments i les emocions. Allibera endorfines, que bloquegen el dolor i et fan sentir bé. Promou la neuroplasticitat. Millora l'oxigen al cervell i, per tant, la memòria i l'autocontrol. Ajuda a reduir l'estrès i augmentar l'energia.

Finalment, el cardiòleg també ha compartit una investigació japonesa que proposa una manera més eficient de caminar amb l'objectiu d'aconseguir millors resultats en salut. "La majoria de gent surt a caminar trenta o quaranta minuts a pas tranquil, cosa que no està malament, però no és suficient si vols millorar la teva salut de veritat", alerta.

Què diu l'estudi? Alternar tres minuts a ritme ràpid amb tres minuts tranquils durant mitja hora. I repetir-ho entre tres i quatre vegades per setmana. Per què? "Caminar constant és saludable, però caminar a intervals és molt més efectiu i canvia el teu cos i la teva salut de veritat".