Els minuts que cal caminar de pressa per reduir el risc de mort, segons un nou estudi

Seguir una dieta sana i equilibrada no és suficient per mantenir un bon estat de salut. Els experts repeteixen constantment que els esforços en l'alimentació han d'anar acompanyats d'activitat física per aconseguir els resultats desitjats, sigui perdre pes o, simplement, cuidar-se. Caminar és una de les formes de fer exercici més accessibles i recomanades pels professionals de la salut per millorar la condició física, l'estat d'ànim i perdre pes.
Ara, un estudi ha aportat una nova informació sobre aquesta activitat. Caminar de pressa durant 15 minuts al dia redueix el risc de mort, segons un estudi del Centre Mèdic de la Universitat de Vanderbilt, als Estats Units. Aquesta afirmació té un valor especial, ja que caminar a pas lleuger és una activitat "còmoda, accessible i de baix impacte que poden realitzar persones de totes les edats i nivells de condició física per millorar la salut general i, en particular, la salut cardiovascular", afirma el principal autor de l'estudi.
La investigació, publicada a l'American Journal of Preventive Medicine, ha analitzat dades d'uns 85.000 participants d'entre 40 i 79 anys. Els participants van proporcionar informació de referència, incloent-hi ritme i temps de caminada diaris, factors demogràfics i d'estil de vida i historial mèdic mitjançant qüestionaris.
Caminar de pressa redueix un 20% la mortalitat
Així, els investigadors han comprovat que caminar ràpidament, fins i tot durant 15 minuts al dia, s'associava amb una reducció de gairebé el 20% en la mortalitat. Així i tot, caminar lent durant més de tres hores al dia s'associava amb una reducció de la mortalitat, encara que menor que el quart d'hora de caminada de pressa.
A més de reduir la mort prematura per totes les causes, l'estudi assenyala que caminar de pressa redueix la mortalitat específicament per malalties cardiovasculars, la causa principal de mort als Estats Units. En aquest sentit, els investigadors asseguren que aquesta activitat física millora l'eficiència i el rendiment cardíac, a més de reduir la prevalença de l'obesitat i els riscos associats, com la hipertensió i el colesterol alt.
La decisió entre caminar o córrer depèn dels objectius individuals i de l'estat de salut de cadascú. Si busques una opció suau, però efectiva per mantenir-te actiu, caminar és una elecció excel·lent. Si vols desafiar el teu cos amb un entrenament més intens i obtenir beneficis cardiovasculars més ràpids, córrer és l'opció ideal. Sigui quina sigui la teva elecció, l’important és mantenir-te actiu i gaudir del procés.