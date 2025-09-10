Un expert en turisme revela quin serà el pròxim destí de moda: «Hi ha molta gent parlant d'ell»

Les modes venen i van, i els destins més desitjats per anar a visitar també. Hi ha llocs que, de sobte, viuen un auge en el sector turístic quasi inaudit i es converteixen en destins d'ensomni, com per exemple el Japó, les illes Maurici o Cap Verd. Fa alguns anys, molt poca gent tenia al cap els paradisos insulars africans com un lloc de vacances, on des de fa un temps són molts qui viatgen allà per a gaudir d'un viatge inoblidable.
De tant en tant sorgeix un destí peculiar que es posa de moda entre els turistes i, Alberto Piernas, periodista de viatges, ja l'ha assenyalat, ha augurat que El Salvador tindrà una forta onada de turistes en els pròxims anys.
El Salvador, en el radar de molts turistes
En ser preguntat en un programa de la Cadena Ser, el periodista ha assegurat que El Salvador serà el pròxim destí mundial que es posarà de moda. L'expert ha dit que sona sorprenent, però serà així, tot i que actualment el gruix de turistes que van al país de l'Amèrica Central sigui irrisori i ha donat els seus arguments.
"Estic escoltat molta gent parlant sobre El Salvador", afirma, i és que cada vegada són més els viatgers que es fixen en aquest país de Centreamèrica. De fet, argumenta que va ser la nació del continent que "ha tingut un major increment de turistes durant l'any passat", el que deixa entreveure que hi ha molts curiosos plantejant-se conèixer aquest país.
Què veure a El Salvador?
Una de les principals meravelles d'El Salvador és la seva naturalesa: volcans Cerro Verde o Santa Ana, però també compte amb boniques ciutats com la seva capital, San Salvador o Suchitoto. És un país que amaga autèntiques joies tant naturals com arquitectòniques, així com preciosos pobles que sorprenen als turistes que hi van.
Destinacions que més baixen de preu en temporada mitjana
Si El Salvador no et genera prou interès o és massa lluny, ara, un cop acabat l'estiu es troben millors preus i ofertes, ja que moltes destinacions presenten propostes més econòmiques davant la menor demanda turística.
Així doncs, amb l'objectiu d'ajudar a trobar millors preus a qui busqui un viatge després de l'estiu, el portal Kayak ha revelat quines són les destinacions que més han baixat de preu en comparació a la temporada alta. En alguns casos, les caigudes de preu dels vols arriben al 51% al setembre i l'octubre en comparació al juliol i l'agost.
- Tànger (Marroc): 73 euros per un vol d'anada i tornada (51% menys que a l'estiu).
- Bordeus (França): 93 euros per un vol d'anada i tornada (48% menys que a l'estiu).
- Las Palmas de Gran Canaria (Espanya): 97 euros per un vol d'anada i tornada (47% menys que a l'estiu).
- Santa Cruz de Tenerife (Espanya): 110 euros per un vol d'anada i tornada (46% menys que a l'estiu).
- Tirana (Albània): 144 euros per un vol d'anada i tornada (44% menys que a l'estiu).
- Bucarest (Romania): 171 per un vol d'anada i tornada (44 menys que a l'estiu).
- Nantes (França): 100 euros per un vol d'anada i tornada (43% menys que a l'estiu).
- Arrecife (Espanya): 128 euros per un vol d'anada i tornada (42% menys que a l'estiu).
- Granadilla (Espanya); 131 euros per un vol d'anada i tornada (41% menys que a l'estiu).
- Ciutat de Mèxic (Mèxic): 590 euros per un vol d'anada i tornada (41% menys que a l'estiu).