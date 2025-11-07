«Roncar modifica l'estructura del teu cervell»: els avisos d'un neuròleg sobre els roncs

Els roncs són un problema tant per qui els pateix com per qui els escolta. Dormir bé és una de les claus per a mantenir la ment clara l'endemà, però no resulta senzill si els roncs t'interrompen la son. A banda de les maneres que hi ha per evitar roncar a les nits, dels canvis en la rutina que es puguin fer o dels remeis casolans senzills per evitar-los; també has de saber, si eres una d'aquestes persones que ronca, que hi ha efectes importants que afecten el cervell, a banda del descans.
El neuròleg Baibing Chen, que compta amb més de 177.000 seguidors a TikTok, explica en un vídeo els riscos que implica roncar per al cos humà i, en concret, pel cervell. Els roncs forts o freqüents poden ser signe d'una respiració interrompuda durant el somni, fet que implica una reducció de l'arribada d'oxigen al cervell que, segons l'especialista, causa alteracions relacionades amb un major risc de deterioració cognitiva, accidents cerebrovasculars i demència.
Els efectes de roncar al cervell
“Aquesta falta d'oxigen repetida danya els vasos sanguinis i pot provocar lesions microscòpiques en el teixit cerebral”, apunta l'especialista al seu vídeo sobre els efectes de roncar al cervell. Chen destaca que els estudis més recents mostren que "roncar modifica les estructures del teu cervell", i afegeix que les persones que ronquen de manera crònica poden perdre "substància grisa en les àrees que controlen la memòria i el pensament".
"Com més ronques, més es poden encollir aquestes regions, com l'hipocamp, que és molt important per a la memòria", apunta el neuròleg. Això es tradueix en un capacitat de pensament més lent i major dificultat per a mantenir l'atenció, a més, encara que no ronquis freqüentment o molt fort, els roncs afecten el teu descans. "Els roncs alteren les fases més profundes del somni, especialment l'etapa N3 que és la que et permet sentir-te descansat l'endemà i en què es produeix un descans reparador", explica Chen.
Consells per deixar de roncar
El ronc es produeix quan l'aire passa per la gola i fa vibrar els teixits relaxats. Encara que és comú, especialment en adults, pot ser símptoma d'un trastorn respiratori com l'apnea del son. Entre les seves causes es troben una anatomia bucal estreta, desviacions del septe nasal, congestió crònica o dormir boca amunt. També influeixen el consum d'alcohol i l'excés de pes, factors que augmenten la probabilitat de roncar i la intensitat del soroll.
Per tant, alguns dels consells que pots aplicar per evitar roncar és no beure alcohol tres hores abans d'anar a dormir. Abstenir-se ajudarà a prevenir que els músculs de les vies respiratòries es relaxin. Dorm de costat o eleva el cap: quan dormim de panxa enlaire, la llengua cau enrere i pressiona contra la part superior de les vies respiratòries. D'aquesta manera, forcem la via aèria faríngia posterior, la qual cosa afavoreix els roncs.
Remeis contra l'obstrucció nasal: si teniu el nas tapat a causa dels mocs, renteu els sinus amb solucions salines. Si teniu al·lèrgies, reduir els àcars de la pols i la caspa de les mascotes a la vostra habitació pot ser un bon remei. Si el problema és la inflor dels teixits nasals, un humidificador servirà per reduir-la.
Deixa de fumar: a més dels molts altres efectes negatius per a la salut del tabaquisme, segons un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) les persones que fumen tenen més probabilitats de roncar. Les possibles raons inclouen la retirada nocturna de nicotina, que pot interrompre la son, així com l'augment de la inflor i irritació a les vies respiratòries superiors.