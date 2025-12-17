Bernat Vázquez, expodòleg del Barça, detalla com és la millor sabata: "Una mica rígida, sobretot el taló"

Totes les parts del cos són importants, però és obvi que n'hi ha d'algunes que són més imprescindibles que altres, tant per la seva utilitat com per la seva relació amb altres parts del cos a l'hora de rebre i enviar informació. En aquest sentit, els peus, a més de ser la part del cos que es manté en constant contacte amb el que ens envolta, també és una part del cos amb molt moviment. Per tant, sovint, és una font de dolor, i en ser una part fonamental, si no es tracta correctament el dolor pot reflectir-se en altres parts del cos com els genolls o l'esquena.
Bernat Vázquez és especialista en podologia esportiva, va treballar pel primer equip del Barça durant 28 anys, fins al 2008, i actualment és coordinador del màster en podologia esportiva de la UB. RAC1 ha parlat amb ell i aquest ha posat en rellevància la cura dels peus i el calçat, com ha evolucionat la ciència i com córrer pot afectar la salut en cas de fer-ho de manera incorrecta.
Els peus són la base
El podòleg sentència ràpidament la importància de tenir una bona salut dels peus: "És la base de l'edifici. Els peus són bioreceptors, li diuen al cervell on som i el cos s'hi adapta", explica. Quan hi ha problemes a l'hora de rebre o transmetre la informació sorgeixen els problemes: el dolor augmenta i pot enfilar-se fins a la lumbar o les cervicals.
Per altra banda, des del prisma esportiu, Vázquez n'és un expert i ha vist evolucionar la podologia: "En aquella època anaves prenent notes i els mirava amb un mirall i feies una foto", explica a RAC1 recordant com s'analitzava la trepitjada abans que la tecnologia fos capaç de calcular i mesurar els angles de maluc i genolls o fins i tot "quin percentatge de lesions pots tindre els dos propers anys i on" segons la trepitjada.
Quan es corre, la força de l'impacte es multiplica per tres
En aquest sentit, explica que l'esport més perillós pels peus és el de córrer. "Quan corres estàs carregant entre dues vegades i mitja i tres el pes del teu cos" i només cal multiplicar-ho pel nombre de passes que pot arribar a fer un corredor o un maratonià. "O tens el peu al 100% o acabes petat", sentencia.
Per aquesta raó sempre recomana als esportistes que abans de comprar-se unes vambes cares, cal fer-se una prova d'esforç i una prova de trepitjada on un podòleg podrà concloure com millorar la trepitjada i quin problema pots tindre en el futur.
Consells per comprar el calçat indicat
Per altra banda, el podòleg assenyala una de les claus del calçat per la vida quotidiana de qualsevol persona: "És més estable trepitjar descalç en un terra dur que en un matalàs d'aigua", explica metaforitzant. Per tant, resumeix que una sola massa tova pot ser inestable. Tot i això, detalla que una sola una mica tova no és contraproduent, sinó que cal fixar-se que "l'embolcall de la sabata sigui una mica rígida, sobretot al taló". I detalla que el millor moment per comprar-se una sabata és fer-ho a la tarda i a l'hivern: "El peu ja està dilatat i amb el fred encara més".