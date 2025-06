Els pitjors calçats per a la fasciïtis: alguns són els més populars del moment

La fasciïtis plantar és un dolor que afecta moltes persones, des d'atletes fins a persones que caminen o passen moltes hores dretes. Per aquesta raó, el podòleg i divulgador gallec, Manuel Vidal, ha fet un llistat de les sabates que són més contraproduents a l'hora de protegir de les fasciïtis i explica els motius.

Aquest dolor es produeix quan la fàscia (un teixit conjuntiu fibrós que està distribuït al llarg i ample de la planta del peu) s'inflama i provoca dolor en trepitjar. Aquest teixit, compost principalment per col·lagen, té com a funció esmorteir l'impacte que rep el peu en cada passa. Per això, la sabata que separa el peu del terra té molt a veure en si es pateix el dolor plantar.

Les sabates que cal evitar

Per ajudar al fet que la gent triï millor el seu calçat i sigui conscient dels riscos que té seguir la moda, Manuel Vidal (@podomanu) ha publicat un vídeo a TikTok on enumera el llistat de les cinc sabates que s'han d'evitar per no patir de fasciïtis al peu.

En el número cinc, Vidal assenyala el "calçat minimalista", un tipus de sabata flexible i amb poca estructura que afavoreix a la musculatura del peu, però a la vegada castiga la planta pel seu impacte directa, fet que provoca que sigui molt desaconsellable per gent que pateix de dolor plantar.

En el lloc número quatre situa les sabates Dr. Martens, les icòniques botes d'estil militar no són la millor decisió: "són molt rígides" i "no deixen que el turmell tingui llibertat", assegura Vidal. En el tercer lloc situa a les Converse, les sabates que es van popularitzar per l'NBA i són icona de la cultura pop: "la puntera estreny massa i dificulta la mobilitat dels dits", fet que assegura el podòleg que això empitjora greument la fasciïtis.

En el segon lloc, Manuel Vidal situa les sabates de taló amb plataforma que tenen excés de taló com a una decisió molt erroni perquè no permet que el peu es mogui de manera correcta per curar el dolor plantar. El calçat que s'endú la medalla d'or com a la pitjor són les xancletes de dit: "deixa d'utilitzar-les, no serveixen per a res", recomana el pedòleg.

Vidal alerta que les xancletes són un tipus de sabata que deixa el peu excessivament lliure i fa que s'encongeixin els dits a cada passa per no perdre la xancleta. El continu moviment dels dits i la sola flonja i fina de la majoria de xancletes fa que sigui el calçat que més agreuja el símptoma de la fasciïtis plantar.