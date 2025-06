L’aliat inesperat per envellir millor, segons un estudi amb 30 anys de dades

El pas del temps és inevitable, però què passaria si una rutina quotidiana senzilla pogués ajudar-nos a envellir millor? Un estudi realitzat durant 30 anys ha revelat un sorprenent aliat per al benestar a mesura que envellim: el cafè. Aquesta investigació, que ha seguit la salut de gairebé 50.000 dones, ha trobat evidències clares que el consum moderat de cafè pot estar vinculat a una millor qualitat de vida i a un envelliment més saludable.

Els beneficis del cafè per a la salut a llarg termini

L'estudi, que va començar fa més de tres dècades, ha analitzat les dades de dones que consumien cafè de manera regular. Els resultats no són només interessants per als amants de la beguda, sinó també per a qualsevol persona interessada en els efectes que la dieta i l’estil de vida poden tenir en la salut a llarg termini. Si bé el cafè no és una mena de "medicina miraculosa", sí que sembla oferir diversos avantatges quan es tracta de la salut general i el procés d'envelliment.

Els investigadors van observar que les dones que bevia cafè de manera moderada (entre dues i tres tasses al dia) tenien un millor perfil de salut cardiovascular, menor risc de desenvolupar malalties cròniques i una millor funció cognitiva a mesura que avançaven en edat. A més, aquestes dones mostraven una major probabilitat d’arribar a una edat avançada sense patir malalties debilitants.

Per què el cafè podria ser tan beneficiós?

El cafè no només conté cafeïna, sinó també una sèrie de compostos antioxidants i antiinflamatoris que poden ajudar a protegir el cos dels danys cel·lulars associats amb l'envelliment. Diversos estudis anteriors han demostrat que aquests compostos poden millorar la salut del cor, reduir el risc de malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i protegir el cos contra el dany oxidatiu.

A més, el cafè té un efecte lleugerament energitzant, que pot millorar l'activitat física i l'estat d'ànim, dos factors que també juguen un paper crucial en el manteniment de la salut en l’edat avançada. Aquesta energia extra no només contribueix a la vitalitat, sinó que també pot fomentar l'activitat social i física, components essencials per a una vida més llarga i saludable.

Un consum moderat és la clau

Com sempre, la moderació és essencial. Els investigadors adverteixen que el cafè no és un remei màgic que resolgui tots els nostres problemes de salut. El consum excessiu de cafè pot portar associats problemes com l'ansietat, l'insomni o fins i tot la hipertensió en algunes persones. Però, quan es consumeix amb moderació, com a part d'un estil de vida equilibrat, pot ser un aliat valuós per a l’envelliment saludable.

L’estudi també subratlla que els beneficis no es limitaven exclusivament al cafè amb cafeïna. Els consumidors de cafè descafeïnat també van mostrar beneficis similars, la qual cosa suggereix que els compostos antioxidants del cafè podrien ser els principals responsables de millorar la salut i alentir el procés d’envelliment.