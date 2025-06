Aquesta és la recepta del plat humil que ha enamorat els paladars més exigents: no la coneixes

Quan parlem de plats que han marcat la tradició i han estat apreciats al llarg de generacions, sovint tendim a pensar en receptes sofisticades i amb un toc d’elegància. Però de vegades, els plats més senzills, aquells que tenen una història més arrelada al territori i a les celebracions populars, són els que capturen l’essència de la cuina i dels nostres costums més profunds.

Aquest és el cas de la lechona, un plat típic de la regió de Tolima, a Colòmbia, que ha aconseguit enamorar fins i tot els paladars més exigents.

Un plat per a grans celebracions

La lechona és un plat que, per la seva complexitat i el temps que requereix per ser preparat, sol estar present en grans esdeveniments familiars i celebracions especials. Ja sigui a les festes de Nadal, en el Cap d'Any o en altres festes tradicionals, aquest plat s'ha guanyat un lloc en el cor de les celebracions més festives. El seu ingredient estrella és el porc, un animal que es prepara de manera meticulosa, amb un farciment que inclou carn marinada i pèsols, tot cuinat durant hores fins a aconseguir una crosta daurada i cruixent.

L’ingredient secret: el farciment i la cocció lenta

Per preparar una bona lechona, el procés comença amb la preparació d'un porc de 100 quilos, de manera que pugui alimentar entre 800 i 900 persones. La carn es marina amb ceba tendra, all, i espècies com el comí, el pebre negre i la sal. De vegades, s’hi afegeix una mica de paprika per potenciar el sabor. Un cop marinat, el porc es farceix amb pèsols partits i la carn marinada, aconseguint una barreja deliciosa de sabors.

El següent pas és tancar la carn dins de la pell salada del porc, cosint-la bé per mantenir el farciment intacte. Finalment, el porc es cou a foc lent durant unes 12 hores en un forn de fang, i es pinta amb suc d’aranja amarga per obtenir la crosta característica, que és cruixent per fora i tendre per dins.

Una recepta per fer a casa: versió simplificada de la lechona

Tot i que preparar una lechona tradicional és una tasca que pot requerir molta dedicació, també existeixen versions adaptades per poder fer-ho des de casa. En aquest cas, en lloc de cuinar un porc sencer, es fa servir carn de porc marinada i es combina amb pèsols cuits, creant una base de sabor similar a l’autèntica lechona, però amb menys temps de preparació.

Es cobreix amb pell de porc i es cuina al forn fins a aconseguir una textura suau i saborosa, que recorda la versió tradicional però amb un toc casolà.

La lechona no només és un plat per a festes, sinó que és un reflex d'una tradició gastronòmica profunda. Els seus ingredients, com el comí, l’all i el pebre, estan presents a moltes altres receptes tradicionals de la regió, i la cocció lenta permet que els sabors es fusionin de manera única. A més, la lleugeresa del farciment, combinat amb la crosta cruixent, fa que cada mossegada sigui una autèntica delícia.

Aquesta recepta ens recorda que, tot i que la cuina pot ser sofisticada, les veritables meravelles es troben en els plats més senzills, aquells que transmeten la tradició, el saber fer de les nostres àvies i els rituals de celebració que ens uneixen a tots. I si mai tens l'oportunitat de provar-la, sigui en la seva versió tradicional o adaptada per fer-la a casa, no dubtis a fer-ho; perquè, més enllà de la seva complexitat, és un plat que sempre porta amb si una gran història i, sobretot, un sabor inoblidable.