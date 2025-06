Quatre aliments que et poden ajudar a viure més, segons un estudi de deu anys

No hi ha una recepta secreta per viure més anys. Però la ciència ens dius que hi ha una sèrie de condicionants que ajuden a la longevitat, sent l'alimentació equilibrada dins una dieta sana un dels factors més importants. Cada aliment té les seves propietats per a l'organisme i la clau es troba en saber-los combinar de manera adequada perquè generin l'efecte esperat.

En aquesta ocasió, una anàlisi feta a gran escala durant deu anys ha remarcat l'eficiència dels flavonoides. Es tracta d'uns components vegetals que estan directament relacions amb la longevitat i amb un menor risc de patir malalties cròniques. Es troben en aliments com les fruites, les verdures i altres vegetals, i se'ls atribueixen propietats antioxidants i antiinflamatòries.

Els aliments que ajuden a viure més anys

La principal conclusió és que una ingesta elevada de flavonoides redueix el risc de morir per qualsevol causa, a més de protegir contra les malalties cardíaques, la diabetis i les afeccions respiratòries. El treball de la Universitat Edith Cowan d'Austràlia, publicat recentment a Science Daily, ha analitzat la salut i la dieta de més de 100.000 persones durant una dècada i han triat quatre aliments que ajuden a viure més anys.

El te, una gran beguda contra l'envelliment

El te és una beguda tradicional de moltes cultures i, amb el pas dels anys, el seu consum s'ha estès a pràcticament tot el món. Agrada el seu sabor i la varietat d'elaboracions que es poden fer, però també es tracta d'un aliment que ajuda a combatre la inflamació, a millorar la digestió i a reduir l'estrès. Es pot incoporar tant a l'esmorzar com en un moment de la tarda.

Baies

Potser el seu nom resulti poc familiar, però les baies són algunes de les fruites més consumides i tenen grans beneficis per a la salut. Parlem d'aliments com els nabius, els gerds o les mores, que, amb un consum habitual, ajuden a protegir la memòria i cuidar la salut cardiovascular.

Xocolata fosca

La xocolata negra, un dels grans aliats dels fans de la cosa dolça, també és un bon aliat contra l'envelliment. Aquest aliment destaca pel seu sabor, però també per contenir una gran presència de flavonoides. Així doncs, ajuda a reduir el risc de patir malalties cròniques i pot formar part d'una dieta equilibrada.

Pomes

Les pomes són una de les fruites més consumides, siguin com a postres o per incorporar a altres plats com passa amb les amanides. Aporten una bona quantitat de flavonoides i són útils per a qualsevol moment del dia, fins i tot quan ens entra gana entre àpats.

Els efectes dels flavonoides al cos

Els autors de l'estudi expliquen el consum d'aproximadament 500 mil·ligrams de flavonoides al dia es va traduir en una disminució del 16% del risc de mortalitat a nivell general i un 10% menys pel risc de malalties cròniques rellevants. Dues tasses de te poden aportar aquesta quantitat, tot i que els efectes dels flavonoides són més evidents si es combinen aquests quatre aliments.