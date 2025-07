El nombre de tasses de cafè que cal beure cada dia per allargar l'esperança de vida

El cafè és una de les begudes més populars arreu del món. El seu consum traspassa fronteres i supera qualsevol cultura. De fet, es podria afirmar que és un dels elements que genera més consens en l'àmbit internacional. I és que, a més del gust i l'estès ús social, també destaca per les múltiples propietats beneficioses per la salut. En aquest sentit, diversos estudis assenyalen la quantitat de cafè que cal beure cada dia per viure més temps.

Concretament, diversos treballs presentats en la 71a sessió científica anual del Col·legi Americà de Cardiologia afirmen que la quantitat ideal rondaria entre les dues i les tres tasses diàries. Aquestes dosis es relacionen amb un menor risc de desenvolupar malalties cardíaques i amb la prevenció de ritmes cardíacs perillosos, així com amb una esperança de vida més llarga.

Els investigadors conclouen que el cafè té efectes protectors per al cor i protegeix contra els infarts. Per això, el doctor Peter M. Kistler, cap d'investigació d'arrítmies de l'Hospital Alfred i de l'Institut del cor Baker de Melbourne (Austràlia) i investigador principal d'un dels estudis recomana, així, incloure la beguda a la dieta i no caure en el parany de pensar que, com el cafè porta cafeïna, és un element de risc per al cor, tret d'alguns casos concrets.

El cafè pot augmentar el colesterol

Tot i això, un estudi científic recent ha revelat que el cafè pot tenir un efecte negatiu sobre els nivells de colesterol, i que no tots els tipus de cafè són iguals quan es tracta d'afectar la nostra salut cardiovascular. Tot i que el cafè no conté colesterol per si mateix, alguns dels seus compostos poden provocar un augment dels nivells de colesterol en sang.

Els responsables principals són els diterpens, compostos com el kahweol i el cafesol, que es troben en els olis dels grans de cafè. Aquests compostos, en particular el cafesol, poden interferir amb la capacitat del fetge per eliminar el colesterol LDL, conegut com a "colesterol dolent", el qual pot augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars.

De fet, un estudi publicat el 1995 al Journal of Clinical Nutrition va demostrar que el consum de cinc tasses de cafè al dia durant un mes podia augmentar el colesterol fins a un 10%. Tot i que aquests estudis utilitzaven dosis més elevades de cafè, el problema es veu agreujat en el cas de cafè no filtrat.

Si bé, la gastroenteròloga i endoscopista Karen Alarcón explica que el cafè que conté menys diterpens i que, per tant, té un impacte menor en l'increment del colesterol a la sang, és el de filtre de paper, preferiblement l'ecològic per evitar el clor. En canvi, el cafè expresso és el que més pot elevar el colesterol, ja que no està filtrat.