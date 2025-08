Cinc consells per desconnectar de la feina durant les vacances

L’estiu és sinònim de pausa, de trencar amb la rutina i gaudir del descans guanyat després de mesos de feina. Tot i això, moltes persones tenen dificultats per desconnectar del món laboral, i això pot fer que les vacances no siguin tan reparadores com caldria. La presència constant dels dispositius electrònics i la pressió per estar sempre disponibles són grans obstacles. Per sort, hi ha algunes estratègies que poden ajudar a desconnectar d'una manera radical d'allò que es fa durant tota la resta de l'any.

Planifica l'absència a la feina

Per començar amb bon peu, cal deixar-ho tot ben lligat abans de marxar. Per això, és important informar els companys sobre quines tasques queden pendents i aclarir que no estaràs disponible, tret de casos excepcionals. Tot això, ajuda a marcar límits i evitar interrupcions innecessàries. Aquesta anticipació facilita gaudir del descans amb més tranquil·litat.

Deixa de banda el mòbil

Un dels hàbits més útils és apartar-se del mòbil professional. Si pots, deixa’l a l’oficina, i si no és possible, silencia notificacions i activa el mode avió o la funció "No molestar". Així, es redueix la temptació de revisar missatges o correus laborals i es permet gaudir d'una veritable pausa.

Allunya’t del correu electrònic

El correu de feina és un altre punt crític, per on companys o clients es voldran posar en contacte. El més recomanable és tancar la sessió i activar una resposta automàtica indicant que no estàs disponible per vacances. A més, també es pot designar una persona propera de contacte per a temes urgents pot ser molt útil. Si deixar de revisar les bústies del correu electrònic és dificultós, es pot fixar horaris concrets per consultar el correu, però sempre intentant limitar-ho al mínim.

Reduir l’ús de xarxes socials

Fer un descans digital real implica també limitar les xarxes socials. Configurar límits de temps a les aplicacions o esborrar les que ens poden tallar el període de descans pot ser molt útil per connectar amb l'"ara i aquí". A banda de descansar millor, això pot ajudar a recuperar la calma mental i reduir l’ansietat associada a l’excés d’estímuls o fixar-te més en els altres que en un mateix.

Connecta amb la natura

Una de les millors maneres de relaxar-se és passar temps a l’aire lliure: fer excursions, caminar per la muntanya o simplement asseure’s i gaudir de la platja pot tenir un impacte positiu en el benestar. Segons investigacions recents, estar en entorns naturals durant vint minuts ja ajuda a reduir els nivells de cortisol, l’hormona de l’estrès. Per tant, aprofitar aquests espais pot ser clau per tornar de les vacances realment renovat.

Permetre’s desconnectar del món laboral no ha de ser un luxe: és una necessitat. Aprofitar les vacances per cuidar-se, desconnectar de la tecnologia i reconnectar amb un mateix ajuda a tornar amb més claredat, energia i benestar.