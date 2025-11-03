Quina utilitat té el forat de les vambes que ningú fa servir?

El forat del darrere de les vambes està rodejat de misteri. Un forat que totes les sabates esportives tenen i que quasi ningú ha fet servir mai ni sap per què serveix. I ningú en fa ús perquè s'acostuma a pensar que la seva utilitat és passar-hi els cordons com la resta de forats per tal que el nus quedi més enrere. Però, d'aquesta forma, el nus es fa incòmode perquè queda per sobre del turmell, per tant, no és aquest el motiu de la seva invenció.
La veritable realitat de l'existència d'aquest forat de darrere és aconseguir que la part que ens agafi el taló no quedi tan fluixa. D'aquesta manera, la vamba queda més subjecta al peu i es poden prevenir lesions per torcedures de turmell. A més, aquesta tècnica per lligar-se els cordons pot prevenir l'aparició de butllofes. Per tant, el mètode pot ser útil per a corredors, persones que realitzen llargues caminades, i, fins i tot, aquells que van de vacances i fan turisme durant tot el dia.
Com es lliguen els cordons amb aquest mètode?
Es tracta d'un procés enginyós, però que amb els beneficis que té, val la pena acostumar-se a usar. La tècnica a seguir és la que mostra el següent vídeo. Com es pot comprovar, d'aquesta forma el taló queda més apretat i la sabata s'adhereix més al peu, així es redueixen les possibilitats de lesions per culpa de no dur un calçat adequat.
Truc per evitar butllofes amb sabates noves
A banda del forat de la sabata hi ha un senzill truc casolà que pot evitar l'aparició de butllofes o ferides quan s'estrenen vambes. Es tracta d'impregnar les vores del taló i tots aquells racons potencialment conflictius de la sabata amb crema hidratant. No hi ha una quantitat de crema ideal, sinó que depèn de la sensació de cadascú. Si en falta, es pot fer una segona passada i, si en sobra, es pot retirar amb un tovalló de paper.
D'aquesta manera, s'estova la sabata i, alhora, fa la funció d'una mitja o un mitjó per evitar els fregaments. I no cal preocupar-se per si la sabata s'eixampla o guanya un número més, ja que l'efecte es limita a la duresa de les costures i no afecta la dimensió.