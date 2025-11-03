Trucs per organitzar millor la nevera i evitar que es facin malbé els aliments

Per mantenir una dieta saludable tan important és menjar equilibrat com fer un bon ús dels aliments que tenim a la nevera. Tenir-la ben organitzada és útil per saber en tot moment quins aliments tenim i en quin estat estan. Com que aquesta no és una tasca senzilla de fer, us deixem un seguit de trucs.
El més important és saber com organitzar els diferents compartiments de la nevera i, tot i que no ho sembli, hi ha una ordenació millor que la resta. Als calaixos inferiors de la nevera hi ha d'anar sempre les fruites, hortalisses i verdures fresques, perquè és en aquella zona on queden més ben protegides del fred directe i mantenen una temperatura estable.
Al contrari, a la zona més freda de la nevera -acostuma a ser al prestatge inferior- el més recomanable és deixar-hi la carn i els peixos. A banda, és important que estiguin tapats o dins d'un recipient hermètic. Una mica més amunt, al prestatge central és idoni deixar-hi els iogurts i els làctics. A la mateixa zona també és bo deixar-hi els ous.
La part de dalt de la nevera és on hi has de deixar aquell menjar que ja hagis cuinat: les habituals carmanyoles. Tanmateix, qualsevol producte que hagis comprat al supermercat llest per menjar, també haurà d’anar a la part més alta.
No hem d’oblidar la porta de la nevera, que és la zona menys freda i la que pateix més canvis de temperatura cada vegada que l’obrim. Allà és millor col·locar-hi begudes, salses o conserves obertes, però mai llet ni ous, que necessiten una temperatura més estable.
Altres consells a tenir en compte
A més de l’ordre, també és essencial que la nevera es mantingui a una temperatura adequada. La majoria d’experts recomanen que estigui entre els 3 i els 5 °C per assegurar que els aliments es conserven en bones condicions i evitar la proliferació de bacteris. Si fa massa fred, alguns productes frescos com les verdures o els ous poden patir canvis de textura; si fa massa calor, els aliments es faran malbé més ràpidament.
Un altre truc bàsic és no sobrecarregar la nevera. Quan la tenim massa plena, l’aire fred no pot circular correctament i es creen punts on la temperatura és irregular. Això pot fer que alguns aliments es conservin menys temps.
Finalment, és molt important netejar regularment la nevera. Un cop al mes és suficient per mantenir-la lliure d’olors i bacteris. Es pot fer amb aigua tèbia i una mica de vinagre blanc o bicarbonat. També pots aprofitar aquest moment per revisar les dates de caducitat i fer una petita reorganització dels aliments.
Amb aquests petits canvis, aconseguiràs que la teva nevera sigui més pràctica, més neta i més eficient. Una nevera ben organitzada no és només una qüestió d’ordre, sinó també de salut i de consciència alimentària.