Si conserves l'arròs d'aquesta manera podries patir una intoxicació alimentària

L'arròs és un dels aliments més versàtils i consumits a Catalunya, ja sigui en la paella, en guisats o acompanyat de verdures, és un aliment que pot utilitzar-se en qualsevol dinar i en qualsevol època de l'any. Tot i la facilitat amb què es pot cuinar i consumir, la seva conservació no és ni tan versàtil ni tan evident com sembla. Molta gent desconeix que la seva conservació després de coure-ho requereix precaució, ja que depenent de com es faci pot provocar mal de panxa o, inclús, intoxicació alimentària.
Així ho explica la tecnòloga d'aliments Cristina Lora al pòdcast "Hàbit Zero" sobre alimentació. En aquest, l'especialista en seguretat alimentària parla sobre quin és el temps adequat per conservar l'arròs en la nevera i sobre si és bo conservar-lo i dona alguns consells per menjar aquest aliment evitant els riscs que pot provocar un consum inadequat.
És bo conservar l'arròs a la nevera?
Guardar arròs cuit diversos dies en la nevera pot ser perillós, encara que la majoria de la gent ho fa, però justament perquè no coneixen els riscs de fer-ho. "Una vegada és cuit, només pot estar al frigorífic 24 hores", explica Lora al pòdcast. Segons explica la tecnòloga d'aliments al pòdcast, el risc està en la presència del bacteri Bacillus cereus.
"És un bacteri que està en l'arròs i que no representa perill mentre el gra està sec", explica. L'activació d'aquest microorganisme es dona quan es cuina l'arròs amb aigua, que és com es fa normalment. El bacteri "s'activa i començar a produir un tipus de toxines que costen molt d'eliminar i que es reprodueixen amb la refrigeració", destaca Lora.
Si l'arròs té una gran quantitat d'aquests bacteris i el conserves molt temps a la nevera, cosa que augmenta el nombre de toxines, "podries tenir una intoxicació alimentària", detalla la professional. Els símptomes i conseqüències d'aquesta serien, segons Lora, "diarrea, febra i dolor estomacal", uns riscs que són pitjors i més perillosos pels grups de risc amb problemes o intoleràncies digestives. Per això, l'experta recomana consumir l'arròs cuit el mateix dia o, com a molt, dins de les següents 24 hores.
Es pot congelar l'arròs?
Si tot i saber aquesta informació, continues cuinant arròs de sobra i no el vols llençar, la millor opció per conservar-lo durant uns dies pot ser congelar-ho. Tot i això, els canvis "en la textura i en el sabor" poden canviar molt i no seran igual que l'arròs cuit al moment. Però aquesta tècnica de conservació és molt més saludable i evita els riscs de conservar-lo en la nevera i que es reprodueixen les toxines del bacteri Bacillus cereus.