Aquesta és la millor posició per dormir: «Evita roncar»

Dormir és molt més que tancar els ulls i deixar passar les hores: és una fase necessària perquè el cos i el cervell estiguin llestos pel següent dia. Perquè el descans sigui realment reparador, el cos necessita comoditat, relaxació i una postura adequada. Tot i que cadascú té la seva manera de dormir, els especialistes coincideixen que la posició que s'adopta al llit pot influir directament en la qualitat del son i en l'energia que es té l'endemà.
En general, dormir de costat és la postura més recomanada, tot i que hi ha matisos. Aquesta posició ajuda a mantenir l’esquena alineada, redueix la tensió al coll i a la zona lumbar i facilita una respiració més natural. Moltes persones troben especialment còmoda la posició fetal, amb les cames lleugerament flexionades, ja que permet relaxar el cos i minimitzar les molèsties musculars. A més, dormir de costat pot ajudar a reduir els roncs i alleujar el reflux, un problema freqüent que acostuma a empitjorar quan es dorm cara amunt.
Dormir amb un coixí entre les cames
Un objecte clau que fa que la posició de costat sigui realment la més bona és el coixí, col·locar-se'n un entre les cames alinea tot el cos a través de la posició de la cintura. És important dormir de costat, però fer-ho de tal manera que els dos malucs quedin alineats és més complicat. Per això és important situar un coixí de les mides que el teu cos requereixi. Simplement, cal que en situar-lo entre les cuixes, l'esquena quedi recte, especialment en la zona lumbar
Cara amunt també pot ser recomanable
Dormir panxa amunt també pot ser una bona opció en alguns casos, ja que permet que la columna reposi en una posició neutra. Tanmateix, no és ideal per a tothom, especialment per a les persones que ronquen o tenen dificultats respiratòries durant la nit. En canvi, dormir boca avall és la postura menys aconsellable, ja que obliga a girar el coll durant hores i pot provocar dolors cervicals, lumbàlgies i una respiració menys fluida, com també genera una major pressió al pit i al cor.
Tot i això, la postura no és l’únic factor clau. El descans també depèn dels hàbits previs i de l’entorn on es dorm: un matalàs adequat, un coixí que s’adapti a la manera de dormir i una habitació tranquil·la poden marcar una gran diferència.
Altres consells per a un millor descans
Per afavorir un son de qualitat, els experts recomanen tenir en compte alguns consells bàsics:
- Evitar el cafè, el te, l’alcohol o el tabac a última hora del dia.
- Sopar lleuger i esperar una o dues hores abans d’anar a dormir.
- Fer exercici de manera regular, però no just abans de ficar-se al llit, ja que això activa els músculs i el cervell.
- Reduir l’ús de pantalles abans d’anar a dormir. La llum blavosa dels mòbils són un dels pitjors enemics per la relaxació cerebral.
- Mantenir horaris de son regulars, fins i tot els caps de setmana. L'ordre és important, fins i tot, per descansar, tot i això, també cal gaudir, fet que el cos i el cervell agraeixen a l'hora d'anar a dormir i no patir insomni.