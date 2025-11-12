La popular cocteleria de Barcelona que va rebutjar Rosalía: «No dones el perfil»

Encara que avui sigui difícil de creure, Rosalía també va ser una desconeguda. Costa d'imaginar que algú pogués rebutjar l'artista que ha aconseguit que 12 cançons -de 15- del seu últim àlbum, Lux, estiguin a la llista de les 50 més escoltades del món a Spotify. Però va passar. Fa deu anys, el propietari d'una popular cocteleria de Barcelona va ser clar amb la cantant catalana: "No dones el perfil".
El propietari dels establiments de la capital catalana Bar Mut i Muticlub, Kim Diaz, ha explicat en una conversa amb el TimeOut com el 2014 va rebutjar la cantant sense saber que deu anys després seria una icona mundial.
L'anècdota es remunta al 2019, quan Rosalía es va presentar a dinar al Bar Mut, el restaurant de l'empresari. Anava acompanyada, precisament, de la Björk, la reconeguda cantant innovadora amb qui ha col·laborat en el darrer disc de la cantant catalana. Diaz estava a casa, però com que viu al costat del Mut, va baixar a saludar: "Em feia molta il·lusió que dues artistes d'aquest calibre mengessin al Mut".
L'empresari relata que, quan hi va anar, es va trobar amb la Björk "vestida de japonesa, divina, impertèrrita, mirant a l'infinit". "No em va ni veure. Però en un moment que no estaven concentrades en la conversa, m'hi vaig acostar i els vaig dir: 'Perdoneu que us molesti, però m'agradaria donar-te la benvinguda, Rosalía. Trobo que ets una artista increïble", explica. La sorpresa va arribar quan la cantant catalana li va contestar: "Home, Kim, és que no te'n recordes de mi?".
Resulta que cinc anys abans, el 2014, la Rosalía va actuar en el local de còctels del mateix Diaz, el Muticlub -també anomenat Bar Mutis. "Kim, jo el 2014 vaig actuar al Mutis, al club d'aquí dalt, i recordo que em va sorprendre i em va agradar molt. Però més sorpresa em vaig quedar quan vaig acabar i em vas venir a pagar el bolo. Aleshores em vas dir: 'Gràcies per haver vingut, però no dones el perfil que necessitem al Bar Mutis. No et podré trucar més, perquè l'estil de la casa és un altre'", li va refrescar la memòria. Diaz explica al TimeOut que es va quedar bocabadat.
La Rosalía, però, no estava pas enfadada: "Ostres! Tranquil, home, no passa res, no va ser la primera vegada que em deien en algun lloc que no donava el perfil". Diaz es va disculpar amb la cantant i explica que ella va ser qui el va "relaxar" i "consolar": "abans de marxar i sortir per la porta, em va dir que li encantaria fer-se una selfie amb mi".
Va ser el seu soci Alberto qui, després, va recordar a Diaz com va anar el dia que la cantant va actuar al Mutis: "Va entrar a la sala amb un vestit llarg morat, va pujar a l'escenari, va engegar música enllaunada i va cantar amb una partitura. La gent no li va fer massa cas, es va retirar molt digna i va ser quan tu li vas dir la famosa frase de 'no dones el perfil'". Sembla que el que hauria cantat en aquell moment seria de l'estil "del darrer àlbum", "una cançó molt espiritual".
Analitzant-ho en perspectiva, Diaz admet que no l'estranya la resposta que li va donar: "El Mutis era un club de soul i funk, no pas de l'estil de Rosalia. No és gens rar que li digués que no donava el perfil, perquè era cert", conclou.