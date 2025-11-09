EL bisbe de Sant Feliu de Llobregat sobre el disc de Rosalía: «Les teves lletres em desconcerten»

Lux, el nou disc de Rosalía ha sortit a la llum envoltat d'èxit, però també de polèmica entre el públic català, que s'ha lamentat que només en una cançó es parla en la llengua . És la tercera del disc, Divinize. El fet que hagi estat en boca de tothom a xarxes socials ha suscitat, també, anàlisis intenses sobre el significat del disc, de les cançons i de les seves lletres en 13 idiomes.
De fet, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García, ha dedicat a Rosalía una carta oberta al full dominical, en què expressa el seu desig d’entendre millor la seva obra i el missatge que transmet, ja que l'àlbum convida a una introspecció i a un espiritualisme que evoca moltes similituds amb la fe i la religió.
Com expressa a la carta, "no aconsegueixo entendre’t, però m’agradaria fer-ho", escriu el bisbe. Tot i això, no deixa d'elogiar l'art de l'artista, "hipnòticament eclèctic i performatiu", i assegura que l'àlbum li genera preguntes.
En l'escrit Gómez reflexiona sobre el concepte del disc i sobre les lletres: "Les teves lletres em desconcerten, però també m’obren a la possibilitat d’un diàleg sobre la complexitat de l’experiència humana", escriu el bisbe sobre l’artista de Sant Esteve Sesrovires.
El final de la carta deixa una pregunta molt especial per a Rosalía i la convida a una reflexió conjunta en què "hi ha silencis que parlen més que mil cançons. Em pregunto si, quan tot calla, trobes pau o solament més soroll. Potser la resposta no és a fora, sinó a dins teu".
Les cançons del disc en què participa l'Escolania de Montserrat
Entre els participants del disc està el Cor de Cambra del Palau de la Música, qui ha posat els cors en deu cançons de Lux i l'Escolania de Montserrat, que participa en set peces. A més, en algunes de les cançons canten conjuntament: Reliquia, Divinize, Porcelana, Memoria i Magnolias.
Ara bé, una de les polèmiques ha estat que en aquests cors, l'Escolania de Montserrat canta en castellà, un fet que ha fet enfadar la comunicadora Juliana Canet. "Fer cantar l'escolania en castellà és una humiliació cap als catalans i, per tant, cap a ella mateixa. És una falta de respecte, és comprar un marc mental espanyolista fins al fons. I és, sobretot, no haver entès res", va carregar la de Cardedeu, molt dura amb la de Sant Esteve Sesrovires.