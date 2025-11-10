El truc efectiu contra la migranya: «Ompli un poal d'aigua calenta i posa a dins els peus»

Els canvis de temps, de pressió, l'estrès o una malaltia crònica poden provocar mals de cap. La migranya, en concret, és un dels tipus que més estès està entre la població i que més intensitat de dolor provoca. De fet, no és un simple mal de cap, sinó es tracta d’una malaltia neurològica que pot arribar a ser altament incapacitant per a qui la pateix.
Alguns dels seus símptomes són la sensibilitat a la llum i al soroll, els marejos o els dolors intensos en el coll, a més d'un cansament continu. Es caracteritza per un dolor intens, sovint localitzat en un costat del cap, que quan comença pot anar acompanyat de visió borrosa o nàusees. Molta gent utilitza medicaments per combatre-la en graus molt alts, però quan són més paregudes a un mal de cap normal, és perjudicial a llarg termini prendre antiinflamatoris contínuament per evitar-ho, ja que poden danyar el fetge.
Per aquest motiu expert en salut com el tècnic d'emergències Miguel Assal comparteixen alguns trucs i remeis casolans que no necessiten medicaments i que estan científicament provats que funcionen, com el que explica en aquest vídeo del seu perfil de TikTok.
Aigua calenta contra la migranya
Durant la migranya hi ha una vasodilatació i un procés inflamatori dins del cervell provocat per una activació anormal de les neurones on l'estrès i l'alimentació tenen a veure. Per aquest motiu Assal recomana submergir els peus en aigua calenta. Segons ell, aquest gest tan simple pot reduir la pressió al cap.
El motiu és fisiològic, ja que la calor provoca la vasodilatació dels vasos sanguinis dels peus, fent que part de la sang circuli des del cap, on està concentrada per la migranya, cap a les extremitats i disminueixi la tensió a la zona cranial. "És quan es produeix la màgia de la vasodilatació perifèrica", anomena el tècnic d'emergències a aquest procés.
Aquest efecte pot ajudar a alleujar el dolor i reduir l’estrès, a més de generar una sensació de relaxació general. Tot i això, Assal deixa clar que no és un mètode miraculós ni funciona igual per a tothom. En alguns casos pot no eliminar completament la migranya, però ajuda a calmar el sistema nerviós i a desfer la tensió muscular.