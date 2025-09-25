Com evitar la migranya en entorns festius

"La migranya no és un simple mal de cap". Així ho assenyala el doctor Antoino Donaire, responsable del servei de neurologia de l’Hospital CIMA Sanitas de Barcelona, que assegura que si es diagnostica tard o erròniament, "s'endarrereix l'inici de tractaments eficaços". La migranya és una malaltia neurològica que afecta un 11,5% dels adults a Catalunya, segons un estudi recent de The Lancet Neurology. Pel que fa a Espanya, afecta el 12% de la població general -és a dir, més de cinc milions de persones.
Més enllà de les afectacions que aquesta malaltia té en el dia a dia de les persones que la pateixen, els entorns festius poden agreujar-ne els símptomes. En el cas de les festes de la Mercè a Barcelona, per exemple, els estímuls sensorials intensos es converteixen en un risc afegit per a les persones amb migranya. Ens referim a aspectes com ara el soroll elevat, les llums intermitents, l'estrès o els canvis en les rutines. Des de l’Hospital CIMA de Sanitas de Barcelona alerten de la importància de prendre precaucions i adaptar els hàbits personals per a evitar crisis durant aquestes celebracions.
Sobre la migranya, el doctor Donaire explica que aquest trastorn neurològic "pot generar símptomes incapacitants com ara nàusees, hipersensibilitat a la llum i al so, o alteracions visuals". Per això, els concerts, els focs artificials i les activitats multitudinàries tan característiques de la Mercè són alguns dels moments que poden afavorir una elevada sobreestimulació sensorial.
Per tractar la migranya, més enllà de mesures farmacològiques, també es poden tenir en compte recomanacions sobre l'estil de vida. Identificar i evitar els factors desencadenants és clau, així com mantenir hàbits regulars de descans, alimentació i hidratació, especialment en contextos festius on aquestes rutines s'alteren amb facilitat.
Consells per a evitar crisis migranyoses en entorns festius
- Planificar els descansos en zones tranquil·les per a no exposar-se durant hores seguides a concerts o focs artificials.
- Protegir els sentits utilitzant taps per a les oïdes i ulleres de sol si s'és sensible a la llum i al so.
- Mantenir una bona hidratació bevent aigua sovint i evitant el consum excessiu d'alcohol.
- Tractar de mantenir una rutina de descans estable durant els dies de festa.
- Evitar dejunis prolongats i mantenir uns horaris regulars per a menjar.
- Estar atent als senyals d'alerta. Si se sent aura, pressió al cap o sensibilitat a la llum, es recomana buscar un lloc tranquil i seguir el pla habitual de control.
“La prevenció comença amb el coneixement personal dels límits d'un mateix. Si tens migranya, és important anticipar-te als possibles desencadenants i consultar amb un professional si les crisis es repeteixen o empitjoren. L'abordatge multidisciplinari ens permet ajustar el tractament i millorar la qualitat de vida dels pacients”, conclou el Dr. Donaire.