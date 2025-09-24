Com organitzar la llar per prevenir caigudes i accidents

Les caigudes a casa són freqüents en la gent major i tenen conseqüències que poden afectar molt a la salut, com poden ser les fractures de maluc o canell o dolors que es quedin per a sempre després d'un bac. En aquest sentit, es poden evitar aquests accidents si es tenen en compte alguns factors de risc com poden ser els mobles i objectes de la nostra llar, és a dir, la distribució de l'entorn domèstic.
El primer que hem de fer és detectar quins són els elements que poden intervenir en un accident per, després, recol·locar-los per tal que la llar quedi còmoda i apta pels qui l'habiten. Ací et deixem un parell de consells perquè puguis redistribuir al teu gust i atenent la prevenció de caigudes els mobles de les habitacions de ta casa.
Eliminar objectes perillosos
Cal eliminar objectes que puguin provocar ensopegades com caixes o cables del terra, assegurar les catifes en terra amb cinta o eliminar-les. Per exemple, per evitar els cables del terra assegura't de no sobrecarregar els endolls dels lladres.
A més, i per facilitar-te el desplaçament, intenta col·locar els objectes d'ús freqüent en llocs accessibles on puguis arribar sense fer ús d'una escala o un tamboret. I, per evitar cops, redistribueix els mobles de manera que hi hagi prou espai per caminar còmodament per la casa o, en l'habitació, per entrar i sortir del llit.
Il·luminar la llar
Il·luminar adequadament la llar és un senzill truc per evitar que ensopegues amb obstacles de l’entorn. Col·loca llums de nit al dormitori, bany i passadissos, i tingueu llanternes a mà.
Col·locar elements antilliscants
Els elements antilliscants suposen un afegit per prevenir les caigudes a casa, sobretot als espais que més les provoquen com, per exemple, les escales. Pots instal·lar passamans als dos costats de l’escala i una barana de seguretat com a mesura afegida, però també pots col·locar als graons adhesius fluorescents per veure'ls millor o tires adhesives rugoses per fer l'efecte antilliscant. També a la banyera o a la dutxa pots col·locar adhesius antilliscants rugosos per una millor subjecció a terra.