Deu consells per reduir el risc de caigudes a casa

Les caigudes accidentals a la llar són una de les principals causes de les lesions en persones d'edat avançada, amb fractures òssies, lesions cerebrals i traumatismes, entre altres. El deteriorament de components cognitius, físics i sensitius porta a un major risc de patir aquestes caigudes i, per aquest motiu, el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya recull diversos consells per prevenir-les.
Com adaptar la llar a les persones grans
El més evident és eliminar tots els objectes que poden provocar ensopegades, com caixes, papers, joguines o cables. Si hi ha persones grans a casa i hi ha catifes, és aconsellable que estiguin fixades a terra i, si no és possible, convé retirar-les. És important també mantenir un ordre per mantenir passadissos nets i sense obstacles. També caldrà tenir mobiliari segur per evitar caigudes així com cadires i taules que tinguin bona estabilitat.
També és recomanable encendre sempre el llum i instal·lar llums addicionals en zones de la casa on no estan ben il·luminades per millorar la visibilitat, amb llums de peu, llums de taula, de paret o llums amb detector de moviment. I, sobretot, posar llums de nit per si algú necessita moure's per casa o anar al bany.
En tercer lloc, convé dur sabates còmodes, ben ajustades i amb soles de goma, de taló baix amb cordó o velcros. A més, utilitzar les baranes per pujar o baixar escales. L'ús de baranes en els casos on hi ha rampes és especialment important, ja que facilita l'accés per moure's amb seguretat, sobretot per a persones amb problemes de mobilitat que utilitzen cadira de rodes o caminadors.
En superfícies relliscoses, com pot ser la banyera, la dutxa o el terra del bany, cal instal·lar cinta antilliscant, també agafadors i banquets antilliscants. La cuina també podria ser un espai perillós a tenir en compte per les relliscades. De la mateixa manera, és vital evitar el vessament d'aigua i altres líquids.
Hàbits saludables per evitar caigudes
El primer pas per evitar caigudes és mantenir una vida activa. Cal procurar anar a caminar regularment, caminant a poc a poc, descansant en cas d'esgotament i buscant recorreguts assolibles. L'exercici ens ajudarà a mantenir la força muscular, l'equilibri i la coordinació.
Mantenir una dieta equilibrada també ajuda a tenir els ossos forts i prevenir fractures. Consumir aliments rics en calci, vitamina D, proteïna i fibra, evitar l'alcohol i beure suficient aigua contribueix a mantenir el cos saludable. I, sobretot, cal fer revisions periòdiques amb el metge de capçalera.