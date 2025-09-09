El canvi en el càlcul de la jubilació que beneficiarà milions de pensionistes a partir del 2026

A partir de l'1 de gener de 2026, la Seguretat Social aplicarà un canvi en el càlcul de l'edat i la pensió de jubilació que beneficiarà milions de persones. La mesura busca rebaixar la penalització dels períodes a l'atur per tal que els sectors de la població amb menys anys cotitzats puguin accedir a un subsidi digne.
Concretament, consisteix a omplir els buits de temps en què la persona en qüestió no ha cotitzat amb una base mínima de cotització, que actualment és de 1.323 euros al mes. Si bé, només es podrà omplir fins a 48 mesos amb el 100% d'aquesta base mínima i, a partir d'aleshores, es cobrirà el 50%; 661,50 euros amb els paràmetres actuals.
En el cas de les mares, podran omplir 60 mesos al 100% i 24 mesos més al 80% si han tingut interrupcions laborals per maternitat o tasques de cures. Els pares també podran accedir a aquests beneficis si acrediten que la seva carrera laboral s'ha vist afectada de la mateixa manera.
Més canvis en el càlcul de les pensions
Les pensions es calculen a partir de la base reguladora, que s'obté en dividir per 350 les bases de cotització del treballador/a durant els 300 mesos anteriors al mes previ en què es comença a percebre la prestació. El seu càlcul canviarà a partir del 2026, quan serà el resultat de dividir entre 352,33 la suma de les 302 bases de cotització de més import compreses dins del període dels 304 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant.
Un sistema que anirà experimentant canvis de manera progressiva fins al 2044, any fins al qual seguirà vigent el sistema de càlcul actual. Des del 2026 fins al 2044, els treballadors podran triar entre el mètode de càlcul de la pensió actual, o apostar pel nou.
La calculadora de la jubilació
Les preocupacions que envolten aquesta etapa giren des dels aspectes econòmics fins als més personals i és necessari tenir-ho tot en compte per aprofitar-la i no quedar estancat. En el primer apartat, destaca una qüestió fonamental: quants diners em pertoquen? Per això, la Seguretat Social ofereix una calculadora orientativa.
Per fer servir la calculadora cal identificar-se com en nom propi, com a apoderat inscrit o com a representant a través de Cl@ave, via SMS o amb DNI electrònic. Aleshores, s'accedeix a les dades de la vida laboral de la persona en qüestió i es pot jugar amb els paràmetres per determinar la pensió a què es té dret.