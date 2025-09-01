Els deu millors països per viure després de la jubilació

Encara que les perspectives de futur sobre la jubilació per a les noves generacions són quasi inexistents, hi ha persones que sí que podran optar a una jubilació digna en arribar a l'edat adient. Una vegada arriba aquest moment, hi ha gent que viu una etapa de reestructuració vital que, fins i tot, pot implicar el trasllat a un altre país diferent del d'origen. Per no errar en aquesta decisió, cal saber quins són els millors destins per retirar-se després de la jubilació, una tasca que han investigat els experts en jubilació de la plataforma Live and Invest Overseas (LIOS).
Top 10: Xipre del Nord
En la desena posició se situa Xipre del Nord, amb un estil de vida mediterrani que ofereix un baix cost de vida, un clima càlid i una gran bellesa i varietat natural.
En novè lloc: Montenegro
En el novè lloc de la llista de la plataforma LIOS està Montenegro, amb precioses muntanyes i platges, sent l'àrea de Kotor Bay la més destacada pel seu paisatge ple de fiords i pobles medievals. A més, és un lloc amb poc turisme, fet que promet una bona estada relaxant i tranquil·la pels qui busquen jubilar-se entre muntanyes.
Belize, top 8
En vuitè lloc, trobem un país d'Amèrica Central: Belize, destacat pel clima del Carib i tot el que implica en l'àmbit paisatgístic aquesta ubicació: aigües cristal·lines, naturalesa impressionant i bona comunitat.
França al top 7
En la setena posició del rànquing està França, on es pot gaudir de bona gastronomia i un ritme de vida adaptat a l'entorn en què s'habita, tant rural com urbà.
Itàlia top 6
Una posició per damunt se situa Itàlia, un país que conjumina història, gastronomia i paisatges en un sol lloc i ofereix un ambient relaxat i preus més reduïts, fent que el cost de vida sigui molt adaptat a qualseovl butxaca.
Top 5: Mèxic
En cinquè lloc, està Mèxic, que destaca pel seu baix cost de vida, diversitat cultural i platges de gran qualitat.
Grècia en el top 4
Per damunt està Grècia, una joia mediterrània famosa pels paisatges variats i una excel·lent qualitat de vida. Un clima mediterrani que predomina arran del territori i que permet gaudir d'aigües netes i multitud d'opcions per a gaudir d'una vida tranquil·la o activa.
Colòmbia al tercer lloc
La tercera posició va per a Colòmbia, un dels destins favorits dels jubilats pel seu baix cost de vida, facilitat per a obtenir la residència i poder gaudir d'un bon clima.
Portugal, el segon millor país on retirar-se
En segon lloc, el rànquing situa a Portugal, un país de clima temperat durant gairebé tot l'any, amb alt nivell de vida, però preus assequibles. On es pot gaudir a parts iguals d'una bona gastronomia i un ritme de vida relaxat.
Espanya, el millor país per jubilar-se
El millor país per retirar-se després de la jubilació és Espanya. Un destí ideal pels jubilats internacionals, com ja va liderant els rànquings de fa anys. Tant per la seva gastronomia, oferta cultural i clima mediterrani, destaca per la qualitat de vida barata i assequible pels jubilats internacionals