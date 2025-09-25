Retiren del mercat per efectes adversos per la salut tres cremes utilitzades en tatuatges

Alerta sanitària. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha retirat tres cremes del mercat perquè es venien com a productes cosmètics tot i contenir principis actius que actuen com analgèsics locals. Les tres cremes són Lemon, Proaegis i Dermasa.
A la pràctica això pot provocar "efectes adversos per la salut" com reaccions a la zona on s’aplica. En concret, eritema, edema o picor, i en concentracions elevades hi ha risc de metahemoglobinèmia, un tipus de trastorn sanguini. A més, els efectes poden ser més importants si s’apliquen sobre mucoses o pell malmesa, com passa en fer tatuatges o tractaments de microblading o maquillatge permanent.
Aquesta mena de cremes es posen per exemple després de fer-se un tatuatge. Són importants per mantenir la pell hidratada, i sobretot conservar el tatuatge durant els primers dies. En el cas del microblading o el maquillatge permanent s’utilitzen per reduir el dolor i les molèsties durant el procediment.
Les tres cremes es comercialitzaven com a productes cosmètics, però la presència d'analgèsics locals (lidocaïna, prilocaïna i tetracaïna) i àcid salicílic, els confereix la condició legal de medicaments. Tot i això, en l’etiquetatge d’aquests productes no s’indica la seva condició mèdica. L'AEMPS també ha volgut alertar d'una promoció creixent d'aquesta mena de cremes, sobretot en portals web fraudulents i a les xarxes socials. Segons l'agència, això "agreuja el risc per als consumidors".
Els experts recomanen, sempre que es vulgui comprar aquesta mena de cremes fer-ho a la farmàcia, consultant amb els professionals la situació exacta de cada pacient i quin és el producte més adequat. Tot i això, i per evitar casos com els de les tres cremes mencionades, sempre és pertinent estar al cas de les publicacions de l'AEMPS.