La veritat sobre els sucs envasats: són saludables o perjudicials?

Els sucs envasats s'han convertit en una opció més que habitual per a petits i grans, són gustosos, nutritius i, a priori, saludables. Però això últim és una veritat o un mite? El cert és que si hem de beure un suc la millor opció possible és que vingui directe de l'espremedor. Que estigui envasat té alguns punts negatius que repassarem a continuació.
Cal matisar que els sucs de fruites són una font de vitamines, minerals i antioxidants i a banda proporcionen potassi i altres compostos bioactius que poden tenir efectes positius en la salut. Però s'ha de tenir en compte com es preparen aquests sucs. En efecte, els elaborats directament de la fruita tendeixen a conservar molt millor els nutrients.
En canvi, la gran majoria de sucs envasats són processats o concentrats, per tal que aguantin més temps sense perdre el gust. Però a costs d'això, perden gran part del seu valor nutricional durant el procés. A més cal diferenciar el suc de fruites amb el concentrat de fruites barrejat amb aigua, que no té el mateix valor nutricional.
Per tant, comprar sucs envasats no és l'opció més recomanable, però no és per defecte dolenta. És important destriar quins sucs envasats són bons de veritat i optar pels que no tinguin sucres afegits, d'aquesta manera els beneficis nutricionals no s'allunyaran tant d'un suc acabat d'esprémer.
Alternatives als sucs
Si es busca una beguda diferent de l'aigua, igual de sana, però un punt més refrescant, la millor opció és afegir-li coses a aquesta mateixa aigua. Una variant és posar-li gas i llimona, guanya en gust i continua sent saludable. Una opció que pots comprar directament i no cal que facis a casa és l'aigua de coco. En tot cas, posar fruites congelades a l'aigua sempre serà una manera de fer-la més gustosa, assimilar-la a un refresc i mantenir-ne la qualitat de saludable. Així que les barreges són infinites.
Una altra gran tria són les infusions. Tot i que estan associades amb l'hivern i amb ser begudes calentes, sempre s'hi pot posar gel i convertir-les en opcions refrescants. En aquest cas, els clàssics no fallen, i el te verd és una bona opció pel que fa a la salut. Una beguda que està en auge en els darrers temps i també pot funcionar com a refresc saludable és el kombutxa. No deixa de ser, te fermentat, però per a molts té un gust més agradable. A més, gràcies al procés de fermentació, produeix bacteris beneficiosos per l'intestí.