Els aliments que milloren la concentració com un suplement farmacèutic, segons una nutricionista

La societat viu envoltada d'estímuls, fins i tot, massa: cotxes, soroll, moviment, molta gent, rutines accelerades, i, des de fa uns anys, les pantalles i les xarxes socials. La humanitat es troba, segons molt experts assenyalen, en l'era -o economia- de l'atenció. Les empreses batallen per captar l'atenció del personal, ja que el temps, avui dia, és del més apreciat que existeix: cada cop sembla que n'hi hagi menys.
Per això, com és natural, hi ha persones que tenen més facilitat per distreure's -entenent-ho com que s'entretenen en quelcom que no pertoca segons el context-. No vol dir que no pensin, simplement pensen en altres coses, sovint per la hiperestimulació o els horaris precipitats del dia a dia que incapaciten pensar, gaudir i centrar-se en l'ara i l'avui.
En part, les pantalles generen addicció i fa que el cervell cada vegada necessiti més estímuls per destinar atenció, les xarxes socials són un clar exemple. Precisament, la Universitat d'Oxford va triar "brain rot" ("putrefacció cerebral") com la paraula de l'any 2024.
La dificultat per concentrar-se va a l'alça
En vers aquesta tendència hi ha molts pares i mares que es preocupen per la capacitat d'atenció dels seus fills i recorren a farmàcies per tal de trobar aquell producte "miracle" -sovint químic- que resolgui el "problema". I justament, aquesta setmana al programa La Selva, de 3Cat, presentat per Xavier Graset, hi ha parlat María Real, una reconeguda nutricionista, per assenyalar quins són els millors aliments -per tant, naturals- que ajuden a cuidar el cervell i tenir un elevat rendiment cognitiu.
L'ou, equivalent a un suplement farmacèutic
En ser preguntada pels suplements miraculosos sobre la capacitat de millorar la memòria o la capacitat d'estudiar, la nutricionista revela que els ous són una molt bona opció. "Si vas a la farmàcia a demanar un simplement perquè el teu fill es concentri més, et donarà un producte amb la mateixa composició d'un ou", explica.
Segons detalla Real, l'ou conté colina, un nutrient essencial que afavoreix als transmissors clau per la memòria i l'aprenentatge. Per altra banda, també remarca la capacitat dels nabius per afavorir el "rendiment cognitiu", gràcies a les antocianines, unes molècules presents en diferents fruits vermells.
Introduir el te matxa i les sardines és una bona opció
Per altra banda, també destaca la funció del peix blau, amb especial èmfasi la sardina per ser una font molt rica en àcids grassos Omega-3. "Com més petit sigui el peix, millor, perquè acumula menys metalls pesants", aconsella la nutricionista.
Així mateix, un dels productes que més s'han posat de moda és el te matxa, sigui pel seu gust, pel seu aspecte estètic o perquè cuida la salut del nostre cos. El fet és que Real destaca els seus components, els quals afavoreixen a la protecció d'oxidació del cervell i el recomana especialment per aquelles persones que tenen una alta carrega laboral i mental. I especifica que prendre un te matxa cada matí pot ser un molt bon suport natural per al cervell.