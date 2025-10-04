Vols tenir un cervell jove? Aquest són els tres hàbits clau

Mantenir-se jove és una gran elecció. L'edat és un número, i el que importa és l'edat anímica i la salut dels òrgans més importants. Concretament, part de la neurociència estudia la relació entre els nostres pensaments i com influeix en altres òrgans. Un clar exemple és els neguits o els nervis, que són un simple pensament, però que pot regirar l'estómac o fer un nus al coll. Per això, cuidar la salut del cervell és clau, en conseqüència cultivarem un benestar general i mental i viceversa.
Per fer-ho, la ciència recomana apropar-se a la naturalesa, fer exercici físic i mantenir relacions sanes, està demostrat que millora la memòria, redueix l'estrès i ajuda a descansar millor. Per contra, el sedentarisme, la solitud i la ingesta d'aliments de mala qualitat o ultraprocessats acceleren de manera silenciosa el deteriorament cognitiu.
Com fer-ho?
Clara García Gorro és doctorant en neurociència per la Universitat de Barcelona i ha explicat a infosalud quins hàbits s'han de seguir per cuidar la ment i com integrar-los fàcilment. L'experta assenyala la importància de la naturalesa per l'ésser humà i indica el motiu: "No se sap exactament per què és així, però podria tenir a veure amb haver evolucionat com espècie en un entorn natural amb espais vers i blaus, com boscos, el mar i els rius. Ara, molts de nosaltres vivim en ciutats allunyades de la naturalesa, i notem que va molt bé fugir de la multitud i baixar revolucions", explica la doctora.
Per altra banda, assenyala que l'exposició al sol també té efectes positius tant pel nostre estat d'ànim com per als ritmes circadiaris, el que fa que a les nits es descansi de manera més profunda. Així mateix, també ratifica la famosa frase sobre que "qui té un amic, té un tresor", al cap i a la fi, som una espècie social. "Tot i que hi hagi persones més introvertides que altres, tothom necessita contacte social, compartir experiències amb altres persones, sentir que pertanyem a un grup", detalla.
Activitat física... i mental!
L'exercici és clau, diu. Però puntualitza que no cal que sigui exercici entès com anar al gimnàs o practicar algun esport, amb moure's i mantenir-se actiu és suficient, per exemple mentre es fan tasques de la llar ja s'és actiu. Aquest continu moviment, tot i que no sigui de gran esforç, costa de trobar avui dia, ja que molts llocs de treball es basen a seure davant d'un ordinador durant vuit hores, o fins i tot, hi ha gent que fa la compra assegut al sofà, o és incapaç de baixar al local de sota de casa per afavorir el comerç local i prefereix comprar-ho per Amazon.
Però l'activitat física no ho és tot, la cerebral també és important. L'experta explica que mantenir-se curiós i viu intel·lectualment és molt important, ja que això desperta emocions positives que convidaran a moure'ns més, a visitar més amics i a menjar de manera més saludable.