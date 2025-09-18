Fas ioga o pilates? Així milloren la teva salut física i mental

La rutina de la gran majoria de persones implica estar cada dia entorn de vuit hores assegut a la mateixa cadira. Un fet que desencadena mals hàbits posturals, el cos s'hi acostuma i acaba patint mal als braços, les cames i l'esquena. A banda dels esports habituals, hi ha dues alternatives que guanyen pes per corregir els mals hàbits posturals: el ioga i el pilates.
El pilates és una pràctica d’exercici físic fonamentada en moviments corporals lents, controlats i precisos, sempre controlant i mantenint la respiració. És un sistema d’entrenament físic i mental que té l’objectiu de treballar tot el cos, des de la musculatura profunda fins a la perifèrica.
Com que es treballa tot el cos, a l’hora de practicar pilates s’enforteixen una gran part dels músculs. Per a les persones amb mal d’esquena és molt positiu tonificar tots els que sostenen la columna vertebral. A més, en enfortir els que hi ha a la zona dorsal i mitjana, millora la postura i s’eviten contractures. El pilates també fomenta un major control de la respiració i de l'equilibri.
Per la seva banda, el ioga és un exercici mental i físic amb origen a l’Índia. Tot i que hi ha tota mena de variants del ioga, en totes s'hi treballa la meditació guiada, la respiració, la consciència i l’equilibri. El ioga combina postures, respiració i meditació per equilibrar cos i ment, mentre que el pilates se centra sobretot a enfortir el tronc i millorar la postura amb exercicis controlats.
A l'hora de la veritat, els beneficis del pilates i el ioga són prou similars. Treballant aquest darrer es millora l'equilibri, la respiració i es redueix el dolor muscular. A banda, la part positiva de les dues disciplines és que impliquen molta concentració i la qual cosa beneficia la salut mental perquè potencia moments per desenvolupar la consciència interior.
Les caminades, una opció assequible i alternativa
Caminar és una de les formes de fer exercici més senzilles a la vegada que productives. Proporciona beneficis per al sistema cardiovascular i respiratori i millora la circulació sanguínia. Tot i que cadascú té el seu ritme i no hi ha una veritat universal, els experts coincideixen a recomanar una distància i un ritme diaris.
Els especialistes recomanen caminar almenys 1 quilòmetre diari, la qual cosa equival aproximadament a 20 minuts d’activitat física. Aquest objectiu resulta assequible per a la majoria de les persones i pot integrar-se fàcilment a la rutina diària, fins i tot en agendes molt ocupades.